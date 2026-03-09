La casa de Rihanna es atacada a disparos en Los Ángeles

La casa de la cantante Rihanna , en Beverly Hills , California, fue blanco de disparos, según informó la policía este domingo.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a denuncias de disparos a las 13:15 hora local (21:15 GMT). Una mujer sospechosa fue localizada y detenida.

Un agente de policía declaró a la cadena CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos, que la casa atacada pertenecía a la estrella del pop y que se encontraron casquillos de rifle de asalto en el lugar de los hechos.

Nadie resultó herido en el incidente. Rihanna se encontraba en la mansión en ese momento, según informó una fuente policial al diario Los Angeles Times.

La policía afirma que la sospechosa, una mujer de unos 30 años, se detuvo en un automóvil frente a la vivienda y disparó siete veces antes de huir a toda velocidad.

Su vehículo fue localizado a unos 12 km de la casa de la cantante por la policía, que la puso bajo arresto. Aún no se ha revelado su identidad.

Getty Images Rihanna se encontraba en su mansión de Beverly Hills cuando fue atacada.

El pasado septiembre, Rihanna dio a luz a su tercera hija, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

La pareja, que también tiene dos hijos, Riot y RZA, anunció el último embarazo de la cantante en la Gala del Met del año pasado.

La noticia del nuevo bebé no fue la primera con la que aparecieron en los titulares en 2025. En febrero, A$AP Rocky fue declarado inocente de disparar un arma a un antiguo amigo, en un juicio en el que Rihanna llevó a sus dos hijos al tribunal.

La famosa cantante, nacida en Barbados y cuyo nombre real es Robyn Fenty, saltó a la fama a principios de la década de 2000 con éxitos como Pon de Replay y Umbrella. Recientemente celebró los 20 años desde el lanzamiento de su primer álbum.

Durante ese tiempo, la cantante ha lanzado múltiples negocios, incluyendo su popular línea de maquillaje Fenty Beauty y una empresa de lencería.

La revista Forbes ha estimado que el patrimonio neto de la cantante de 37 años supera los US$1.000 millones.

La BBC se puso en contacto con los representantes de Rihanna para recabar sus comentarios sobre el incidente de este domingo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC