La Casa Blanca respalda a la selección argentina en la polémica por el cartel de Malvinas/Falkands

La Casa Blanca defendió el derecho a la libertad de expresión de la selección argentina de fútbol tras la polémica generada por la exhibición de una pancarta en apoyo a la reivindicación territorial de Argentina sobre las Islas Malvinas/Falkands.

Argentina se enfrenta a posibles medidas disciplinarias por parte de la FIFA debido al incidente ocurrido durante la celebración de su victoria en el Mundial contra Inglaterra que podría infringir las normas sobre declaraciones políticas.

El artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o consignas políticas antes, durante o después de un partido.

Al ser preguntado sobre si los jugadores habían actuado mal, Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, señaló el viernes que el equipo pudo "hacer esas declaraciones" precisamente porque están en Estados Unidos.

Estos comentarios podrían avivar aún más la polémica en torno al incidente, que llevó a Reino Unido a respaldar las peticiones de la FIFA de que se investigue el incidente.

Getty Images Argentina disputa la soberanía de las islas Malvinas/Falklands con Reino Unido.

Las Islas Malvinas/Falkands, un territorio británico de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

Las dos naciones entraron en guerra por las Malvinas/Falkands entre abril y junio de 1982.

Argentina considera que este grupo de islas, situado a 482 kilómetros de su costa este, debería estar bajo su soberanía.

El conflicto, que duró 74 días, se saldó con la muerte de 655 militares argentinos y 255 británicos. También fallecieron tres personas de las islas.

Los jugadores de Argentina exhibieron una pancarta tras el partido de semifinales del miércoles con el lema "Las Malvinas son Argentinas".

En declaraciones a la prensa el viernes, Giuliani hizo referencia a la libertad de expresión garantizada por la Constitución de Estados Unidos, afirmando: "Creemos en nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda aquí en los Estados Unidos de América".

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El gobierno de Reino Unido respaldó los llamados a la FIFA para que investigara el incidente, y el portavoz oficial del primer ministro declaró: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Falklands sí lo son. Nuestro compromiso con las Islas Falklands nunca flaqueará".

El primer ministro británico Keir Starmer añadió que cualquier posible medida contra los jugadores argentinos que desplegaron la pancarta era "un asunto de la FIFA", pero se hizo eco de la opinión del Secretario de Negocios, Peter Kyle, de que el organismo rector del fútbol mundial debería investigar.

Por su parte, el gobierno de las Islas Malvinas/Falkands se mostró "decepcionado, pero no sorprendido" por la pancarta y espera que la FIFA "sancione todo comportamiento de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas".

"No deseamos que la política se inmiscuya en el deporte", añadió un comunicado.

"Tampoco deseamos que las Islas y su gente sean utilizadas como moneda de cambio política en cada conversación sobre Inglaterra y Argentina".

En 2013, el pueblo de las Islas Malvinas votó abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

De los 1.517 votos emitidos en el referéndum de dos días, con una participación superior al 90%, 1.513 fueron a favor, mientras que solo tres votos fueron en contra.

Getty Images Jude Bellingham de la selección de Inglaterra y Rodrigo De Paul de Argentina en un incidente durante el partido de semifinales.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, publicó en X: "No fue un partido cualquiera", junto a un video en el que parecían aparecer soldados argentinos.

"Las Malvinas son argentinas", publicó Villarruel. "Prohibieron llevar [las pancartas] al estadio y olvidaron que las llevamos en la sangre y en el corazón".

Villarruel había publicado anteriormente que la semifinal consistía en "poner a los invasores en su sitio".

Los jugadores argentinos también entonaron cánticos que hacían referencia a las Malvinas/Falkands y a las leyendas de Argentina, Diego Maradona y Lionel Messi, tras su dramática victoria por 3-2 sobre Egipto en octavos de final.

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FUENTE: BBC