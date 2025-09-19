La cadena ABC suspende "indefinidamente" la emisión del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

La cadena estadounidense ABC retiró indefinidamente del aire el programa del presentador Jimmy Kimmel por los comentarios que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk .

"Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente", dijo en un comunicado a la BBC un portavoz de la cadena, que es propiedad de Disney.

En el monólogo del lunes por la noche, Kimmel dijo que la "pandilla MAGA" estaba tratando de sacar provecho político del asesinato de Kirk.

MAGA, siglas del eslogan Make America Great Again (en español, hacer a América grande de nuevo), es el nombre que se le suele dar al grupo de seguidores del presidente Donald Trump .

Los representantes de Kimmel no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de la BBC.

Kimmel afirmó en su monólogo del lunes por la noche: "La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello".

El presentador de televisión, que ha sido frecuentemente blanco de las críticas del presidente Trump, se refirió a algunas críticas a que se izaran banderas a media asta en honor a Kirk y se burló de la reacción del presidente ante el asesinato.

"Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado", dijo.

Poco después de que ABC anunciara la suspensión indefinida del show, Trump dijo que era "una gran noticia para Estados Unidos".

"El programa de Jimmy Kimmel, con bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer", escribió el presidente en una publicación en las redes sociales.

A continuación, Trump criticó a otros dos presentadores de programas nocturnos, Jimmy Fallon y Seth Myers, a quienes describió como "dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son horribles".

Disney via Getty Images Jimmy Kimmel Live! se transmite desde 2003.

"Conducta enfermiza"

Este miércoles, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, dijo en un podcast que los comentarios de Kimmel mostraban "la conducta más enfermiza posible" e instó a Disney a tomar medidas.

"[Los canales de televisión] tienen una licencia concedida por nosotros, y por tanto tienen la obligación de operar de acuerdo al interés público", dijo Carr, quien fue nombrado por Trump.

"Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o, ya saben, la FCC tendrá más trabajo que hacer", declaró Carr en el podcast The Benny Show.

Carr señaló que una disculpa de Kimmel sería un "paso mínimo muy razonable".

El anuncio de ABC se produjo justo después de que uno de los mayores propietarios de cadenas de televisión de Estados Unidos, Nexstar Media, dijera que no emitiría Jimmy Kimmel Live! "en el futuro previsible, a partir del programa de esta noche".

Nexstar afirmó el miércoles por la noche que los comentarios del comediante sobre Kirk fueron "ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional".

"No creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos", afirmó Andrew Alford, presidente de la división de radio y televisión de Nexstar.

"Seguir dándole a Kimmel una plataforma simplemente no hace parte del interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de suspender su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más sensatas mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo".

El pasado julio, la cadena NBC anunció que en 2026 terminaría el programa nocturno de Stephen Colbert, otro presentador que ha sido muy crítico con Trump.

La cadena dijo entonces que decisión era "puramente financiera en un contexto difícil para la televisión nocturna" y "no está relacionada de ninguna manera con el rendimiento, el contenido ni otros asuntos del programa".

Pero lo cierto es que el anuncio de la cancelación se hizo después de que CBS alcanzara un polémico acuerdo con el presidente Trump, por el cual la cadena se comprometió a pagar US$16 millones en gastos de representación y donaciones a la biblioteca presidencial del mandatario, luego de que este acusara al programa 60 minutes de "inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata" durante la elección presidencial de 2024.

Varios analistas vieron entonces la decisión de CBS de llegar a un acuerdo con Trump -en una demanda que muchos creen que tenía pocos fundamentos legales- como una estrategia para evitar que los reguladores federales -bajo órdenes de Trump- frenaran un mulltimillonario acuerdo de compra entre los dueños de la cadena y la empresa de medios Skydance.

