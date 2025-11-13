La BBC se disculpa con Trump por la edición de un documental sobre él, pero rechaza pagarle una compensación

La BBC se disculpó este jueves con Donald Trump por un documental del programa Panorama en el que se editaron fragmentos de un discurso del presidente de EE.UU., aunque rechazó su exigencia de una compensación.

La corporación admitió que la edición dio "la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamamiento directo a la acción violenta" y dijo que no volverá a emitir el programa.

Los abogados de Trump amenazaron con demandar a la BBC por US$1.000 millones en concepto de daños y perjuicios si la corporación no se retracta, se disculpa y le indemniza.

Las repercusiones del escándalo provocaron la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de informativos, Deborah Turness.

La disculpa se produce después de que el diario The Daily Telegraph revelara un segundo fragmento editado de forma similar, emitido en el programa Newsnight en 2022.

En su sección de Correcciones y Aclaraciones, publicada el jueves por la noche, la BBC indicó que el programa Panorama fue revisado tras las críticas recibidas por la edición del discurso de Trump.

"Reconocemos que nuestra edición, sin intención, dio la impresión de que mostrábamos una única sección continua del discurso, en lugar de fragmentos de diferentes momentos, y que esto generó la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamamiento directo a la violencia", explicó el medio.

Un portavoz de la BBC declaró que los abogados de la cadena escribieron al equipo legal del presidente Trump en respuesta a una carta recibida el domingo.

"El presidente de la BBC, Samir Shah, envió por separado una carta personal a la Casa Blanca en la que deja claro al presidente Trump que él y la corporación lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021, que se emitió en el programa", añadió el portavoz.

"La BBC no tiene previsto retransmitir el documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?' en ninguna de sus plataformas.

"Si bien la BBC lamenta profundamente la forma en que se editó el vídeo, discrepamos rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación".

En su discurso del 6 de enero de 2021, Trump dijo: "Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas".

Más de 50 minutos después, dijo: "Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

En el programa Panorama de 2024, el fragmento muestra a Trump diciendo: "Vamos a marchar hasta el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

En declaraciones a Fox News, Trump afirmó que su discurso del 6 de enero de 2021 fue "manipulado" y que la forma en que se presentó "engañó" a los espectadores.

La BBC recibió la carta de los abogados de Trump el domingo. En ella se exige una "retractación completa y justa" del documental, una disculpa y que la BBC "compense debidamente al presidente Trump por el daño causado".

Se fijó como momento límite las 22:00 GMT (17:00 hora del este de EE.UU.) del viernes 14 de noviembre para que la corporación respondiera.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC