Italia: un niño se encuentra en coma tras recibir el trasplante de un corazón "quemado"

La salud de Tommaso, un niño de apenas dos años y tres meses, mantiene en vilo a Italia . El pequeño permanece en coma inducido en el Hospital Monaldi de Nápoles luego de un trasplante cardíaco que salió mal y que ahora es materia de una investigación judicial.

El corazón había sido enviado desde el hospital San Maurizio de Bolzano, pero según la principal hipótesis, el órgano habría sufrido daños irreparables durante el traslado por el uso de hielo seco. Ese método de conservación, capaz de alcanzar temperaturas cercanas a los -80 grados, podría haber provocado que el tejido se “quemara” por frío extremo y quedara inutilizable.

El operativo es analizado por los Carabineros del NAS, unidad especializada en seguridad sanitaria. La Justicia ya secuestró el contenedor refrigerado y ordenó pericias para determinar si se incumplieron los protocolos establecidos para la conservación y transporte de órganos destinados a trasplantes.

La intervención quirúrgica se realizó el 23 de diciembre, pero desde el inicio el nuevo corazón no respondió como se esperaba. Los médicos debieron conectar al menor a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), que reemplaza temporalmente la función cardíaca y respiratoria. Desde entonces continúa internado en terapia intensiva, bajo estricta vigilancia.

El cuadro se agravó cuando una evaluación del Hospital Bambino Gesù de Roma detectó una hemorragia cerebral y una infección, complicaciones que dificultan un eventual segundo trasplante. No obstante, el equipo cardíaco del Monaldi confirmó que el paciente aún reúne las condiciones para permanecer en lista de espera.

Tommaso padece una cardiopatía dilatada desde los cuatro meses de vida, y lleva más de 55 días hospitalizado. Mientras la familia busca nuevas opiniones médicas, incluso fuera del país, la Fiscalía imputó a seis profesionales por presuntas lesiones culposas vinculadas a negligencia.

El impacto mediático fue inmediato y hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se comunicó con la madre del niño. “Se hará justicia”, le aseguró.

A la espera de un donante compatible, Patrizia Mercolino no pierde la esperanza. “Mi hijo es un guerrero y yo tampoco me rendiré. Necesita que llegue un nuevo corazón para volver a casa”, expresó frente al hospital, donde las horas corren y el desenlace es incierto.