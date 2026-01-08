Irán restringe el acceso a Internet ante la ola de protestas

La situación en Irán alcanzó un punto crítico. Este jueves se reportó una interrupción del servicio de Internet en un contexto de agitación social donde los ciudadanos se manifiestan en contra del régimen de Alí Khamenei tras la crisis más grave en años, con una inflación del 40% y una fuerte devaluación del rial.

El príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlavi , ha instado a los manifestantes a mantener su presencia en las calles a pesar de los intentos del régimen por aislarlos. El líder opositor advirtió que los apagones informáticos son una táctica recurrente de la República Islámica para facilitar tácticas de control más severas , citando como precedentes las protestas de noviembre de 2019 y las de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.

Según Pahlavi, el régimen se encuentra "profundamente asustado" por la participación ciudadana, que calificó de "sin precedentes". A su vez, informó que, si bien el gobierno busca cortar la comunicación, existen alternativas como el internet satelital y las redes de televisión en persa que operan desde el extranjero .

El gobierno utiliza restricciones de Internet de forma selectiva para sofocar las protestas y el malestar social. Históricamente, estos bloqueos suelen ser la señal del inicio de represiones más duras contra los manifestantes.

Gráfico de la caída del servicio de Internet en Irán este jueves.

Informes de Cloudflare Radar indican que el tráfico IPv6, vital para dispositivos móviles, cayó del 12% a tan solo un 1,8% , lo que representa una reducción casi total de este tipo de conectividad .

¿Existen formas de evadir el bloqueo digital en Irán?

Se menciona el uso de servicios de Internet de órbita terrestre baja, como Starlink, aunque la mayoría de los ciudadanos no cuentan con los equipos necesarios para conectarse. No obstante, muchos usuarios han recurrido a redes sociales para pedir el apoyo de Elon Musk en la activación de este servicio para el país.

¿Cuál es la postura de la oposición frente a los cortes de Internet?

Reza Pahlavi ha declarado que cualquier intento de cortar el Internet debe interpretarse como un llamado a continuar la presencia en las calles y tomar el control de los espacios públicos, considerando la medida como un "error" que energizará aún más el movimiento.

El impacto humano de las protestas

El costo de la movilización ha sido alto. Desde que se iniciaron las protestas el pasado 28 de diciembre, se reporta que al menos 36 personas han perdido la vida, incluyendo a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Además, las autoridades han efectuado más de 2.000 arrestos en decenas de ciudades de todo el país.