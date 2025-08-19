Irán advierte que la guerra con Israel podría reanudarse "en cualquier momento"

Irán e Israel cruzaron ataques recientemente, luego de la llamada guerra de los doce días, que dejó mil iraníes y una treintena de israelíes muertos.

Las autoridades de Irán han advertido que una nueva guerra con Israel podría estallar "en cualquier momento", declaraciones que llegan más de dos meses después del cruce de ataques entre ambos países conocido como la guerra de los doce días, que dejó más de 1.000 muertos en Irán y cerca de una treintena en territorio israelí.

"Hoy nos encontramos en las secuelas de una guerra impuesta. No estamos en un alto el fuego, sino en un estado de cese del fuego, por lo que estamos preparados para enfrentarnos al enemigo en cualquier momento", ha dicho el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

No obstante, ha asegurado que la estrategia de Irán "es resolver los problemas mediante negociaciones", pero ha agregado que les "preocupa si la otra parte cree en ellas o no". "No buscamos una guerra, pero nuestra estrategia es que si inician una guerra, nosotros le pondremos fin", ha agregado.