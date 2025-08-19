Benjamín Netanyahu sobre su par de Australia: es "débil" y "abandona a los judíos"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusa a su par de Australia, luego de que este país avisara que reconocerá a Palestina ante la ONU.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado este martes a su homólogo de Australia, Anthony Albanese, de "traicionar a Israel" y ser "débil" por "abandonar a los judíos" al impedir la entrada al país del diputado ultraderechista Simcha Rothman.

"La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos australianos", ha indicado el mandatario israelí en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Sus comentarios han tenido lugar tan solo un día después de que el ministro de Exteriores, Gideon Saar, anunciara la retirada de los visados a los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina en respuesta a la decisión contra Rothman.

Anthony Albanese junto a su pareja, Jodie Haydon, y su hijo Nathan Foto: EFE Anthony Albanese, centro de los ataques diplomáticos a Australia, de parte de Israel. Foto: Efe EFE Australia y sus medidas ante Israel Recientemente, Australia decidió prohibir también la entrada de exministro de Justicia Ayelet Shaked y del activista proisraelí e influencer Hillel Fuld. El país tiene previsto reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre ante Naciones Unidas.