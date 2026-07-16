Investigan a un operador de teleprónter de la Casa Blanca por ganar casi US$100.000 con apuestas sobre los discursos de Trump

Un operador de teleprónter de la Casa Blanca está siendo investigado por supuestamente utilizar información privilegiada para realizar apuestas y ganar casi US$100.000 con los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gabriel Pérez, que trabajaba en la Casa Blanca desde 2016, está acusado de apostar a partir de las palabras que sabía que el presidente iba a decir durante sus principales intervenciones públicas, incluido el discurso sobre el Estado de la Unión.

Las operaciones se realizaron en Kalshi, una plataforma de mercados de predicción donde los usuarios pueden apostar sobre eventos del mundo real.

La empresa confirmó haber informado de la actividad a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), que regula la plataforma.

Según los informes, Kalshi congeló la cuenta de Pérez antes de que pudiera retirar ninguna ganancia.

Apuestas inusuales

Getty Images Las apuestas investigadas incluyen algunas hechas con motivo del discurso anual del Estado de la Unión.

La plataforma comunicó a la BBC que sus analistas detectaron apuestas inusuales en los "mercados de menciones", contratos en los que los usuarios predicen si un orador utilizará términos comunes, como países específicos, palabras económicas o eslóganes de campaña, durante el mes de marzo.

"Las palabras de líderes políticos como presidentes y presidentes de la Reserva Federal provocan movimientos de miles de millones de dólares en los mercados de divisas, los futuros del petróleo y el mercado de valores", dijo Kalshi.

Utilizando los datos de la cuenta, la empresa descubrió que el usuario era un empleado federal que operaba los teleprónteres de la Casa Blanca.

La plataforma de intercambio congeló más de US$90.000 antes de que pudieran retirarse.

Robert DeNault, jefe del departamento de cumplimiento normativo de Kalshi, afirmó que la empresa alertó sobre las operaciones y entregó las pruebas a los reguladores.

Reuters

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Trump estaba al tanto de lo ocurrido con el operador del teleprónter y que ese empleado se encontraba ahora de baja sin sueldo.

Posteriormente precisó que Pérez ya no trabajaría en la Casa Blanca.

La noticia, publicada inicialmente por ABC News, fue confirmada por CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Según las fuentes, Pérez ha colaborado "plenamente" con la CFTC.

De acuerdo con ABC News los fiscales federales de Manhattan se negaron a abrir una causa penal.

Cuando la BBC se puso en contacto con la CFTC para confirmar la información, esta declaró que no podía "confirmar ni desmentir" ninguna investigación.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC