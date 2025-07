Inteligencia artificial o inercia: así se define Estados Unidos su futuro

Estados Unidos enfrenta una contradicción cada vez más visible entre su estructura económica capitalista y las exigencias estratégicas de un mundo en el que China domina varias cadenas de suministro globales. En un sistema donde prima la eficiencia y la competencia, las empresas que no pueden competir desaparecen.

Es la lógica darwiniana del mercado. Pero cuando esa competencia se ve distorsionada por la supremacía china en sectores como los minerales críticos, los componentes electrónicos o los productos químicos industriales, muchas compañías estadounidenses desaparecen no por ineficiencia interna, sino porque están condenadas desde el origen por no controlar los insumos esenciales. Así, el sistema capitalista, que demostró su eficiencia en tiempos de paz, expone sus debilidades en contextos geopolíticos de alta presión.

"Industrias de repuesto" La pregunta que emerge es si Estados Unidos debe subsidiar y sostener industrias que no son rentables pero que resultan estratégicas. Serían una especie de industria de repuesto: no eficientes, no competitivas, pero presentes y listas para activarse en caso de emergencia. Un cinturón de seguridad económico, por si el mercado falla.

La alternativa sería dejar que el sistema siga funcionando y confiar en que, ante una crisis, las capacidades necesarias emergerán de manera espontánea. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que esto no ocurre a tiempo. La pandemia fue un ejemplo claro: no hubo máscaras, no hubo respiradores, no hubo microchips. La disyuntiva es profunda. El Estado capitalista se encuentra frente a un dilema que no es ideológico, sino funcional ¿Puede esperar a que el mercado se autorregule mientras un adversario, como China hoy u otro mañana, avanza aprovechando cada debilidad?

El rol de la inteligencia artificial en Estados Unidos En este panorama, la inteligencia artificial(IA) aparece como una herramienta desaprovechada, por falta de decisión estructural. La IA hoy puede anticipar escenarios, calcular probabilidades de disrupción, simular guerras económicas o tecnológicas y sugerir qué sectores mantener activos o dónde conviene invertir en redundancia estratégica. Puede, en suma, convertirse en el planificador silencioso de un sistema que se resiste a ser planificado. Pero Estados Unidos no le está dando ese poder. Porque aún confía en una lógica que quizás ya no se adapta al tiempo que vivimos. Mientras no se incorpore la IA como un eje central de la planificación de defensa económica, el país oscilará entre la inacción y la improvisación.