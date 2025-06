China vs. Estados Unidos: la supremacía global no se mide en ojivas, se mide en algoritmos

China invirtió como nunca en su modernización militar. En 2025, su presupuesto oficial fue de $247 mil millones de dólares, pero estimaciones realistas lo elevan a entre 304 y 377 mil millones, sumando gastos ocultos en investigación y subsidios industriales, pero aún no alcanza para superar a Estados Unidos .

Pero ese diagnóstico omite el único factor que realmente transforma la balanza del poder: la inteligencia artificial (IA). Ningún misil, por más rápido o lejano que sea, es útil sin una red de decisión que lo integre. Ninguna flota puede competir con enjambres autónomos, ni con defensas que identifican, clasifican y neutralizan amenazas en segundos. Ninguna constelación de satélites vale más que un sistema que procese sus datos con precisión, aprendiendo en tiempo real. Y en todos esos aspectos, China no lidera . El liderazgo en IA está en manos de Estados Unidos, que controla el diseño de los chips avanzados, su producción más sofisticada, los modelos de lenguaje más poderosos, las plataformas de entrenamiento, los centros de datos con mayor potencia, y la infraestructura digital más resiliente.

China perdió acceso a los semiconductores más avanzados, y sus empresas no pueden replicar la velocidad de innovación de occidente. Sus modelos de IA son más controlados, menos versátiles y dependen de hardware inferior. Los informes que pintan a China como una potencia inminente eligen deliberadamente ignorar esta realidad. No porque no la conozcan, sino porque hay poderosos intereses detrás de sostener la narrativa de una amenaza inminente. La industria de defensa necesita justificar sus presupuestos. Las agencias buscan expandir sus áreas de influencia. Los contratistas dependen de un enemigo grande y creíble para sostener la inversión pública.