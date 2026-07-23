Insólito: tres pilotos se descompusieron en pleno vuelo y hubo tensión en el avión

Un inusual episodio se registró a bordo de un vuelo de British Airways con destino al aeropuerto de Heathrow, cuando los tres pilotos comenzaron a sentirse mal durante el trayecto tras una escala en Hyderabad, India. El caso llamó la atención por su similitud con el argumento de la comedia "¿Y dónde está el piloto?" , en la que la tripulación queda incapacitada durante un vuelo.

Según la información difundida, uno de los pilotos quedó incapacitado mientras la aeronave volaba a unos 30.000 pies de altura y debió recibir oxígeno .

Pese a que los otros dos pilotos continuaron al mando de la aeronave, ambos también presentaban síntomas que fueron empeorando con el paso de las horas. Aun así, British Airways aseguró que en ningún momento estuvo comprometida la seguridad de los pasajeros.

Tras el aterrizaje, el piloto más afectado por la intoxicación requirió atención médica urgente.

La compañía informó que el bienestar de sus empleados constituye una prioridad y confirmó que revisará el alojamiento utilizado por la tripulación en esa ciudad luego de registrarse algunos casos aislados de malestar.

Además, indicó que se encuentra evaluando las opciones de hospedaje para futuras escalas en esa localidad.

Qué se sabe sobre la intoxicación

Antes del vuelo, los tres pilotos habían compartido el desayuno en el salón del hotel donde se hospedaban en Hyderabad y consumieron agua embotellada provista por una empresa externa.

Posteriormente, todos presentaron informes de seguridad aérea y fueron sometidos a estudios médicos. También se les solicitaron muestras para intentar determinar el origen de la intoxicación alimentaria.