Insólito robo en Londres: rompieron la vidriera a mazazos y asaltaron una joyería a plena luz del día

Un momento insólito se vivió este sábado en Londres, luego de que dos hombres encapuchados robaran una joyería en el barrio de Richmond a plena luz del día y ante la mirada de varios testigos. Todo quedó registrado por una persona que difundió el video en redes sociales, donde se observa a los delincuentes romper la vidriera, tomar las joyas y luego huir del lugar.

Según trascendió, el robo ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana. En el video, que ya se viralizó en redes sociales, se puede ver cómo uno de los delincuentes rompe la vidriera mientras el otro toma las joyas y las guarda en un bolso.

Tras llevarse varias piezas de alto valor, ambos ladrones huyeron por la zona de Richmond Green sin ser detenidos. Las imágenes causaron impacto en redes por la facilidad con la que rompieron el vidrio y la ausencia de intervención inmediata por parte de las autoridades.