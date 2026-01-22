Increíble hallazgo milenario en Indonesia: la pintura rupestre que cambia lo que sabíamos de la humanidad

Una pintura rupestre hallada recientemente en Indonesia fue identificada como la narración gráfica más antigua conocida hasta la fecha. Se trata de una plantilla de mano que, según dataciones realizadas con tecnología de última generación, fue creada hace al menos 67.800 años.

El descubrimiento fue publicado en la revista Nature y realizado por un equipo internacional de investigadores de las universidades australianas de Griffith y Southern Cross, junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN).

La figura se encuentra en una cueva del sureste de la isla indonesia de Célebes (Sulawesi, en el idioma local), una región que alberga algunas de las pinturas gráficas más antiguas del planeta.

El nuevo hallazgo precede por unos 15.000 años al anterior registro de arte rupestre más antiguo, también localizado en una cueva de la misma isla. Las investigaciones confirman que ese sitio fue utilizado para crear arte durante un extenso periodo de tiempo, de al menos 35.000 años, con pinturas que se extienden hasta hace 20.000 años.

El estudio fue liderado por el arqueólogo Maxime Aubert, quien junto a su equipo examinó 44 yacimientos en la región, incluidos 14 sitios que hasta ahora no habían sido documentados. La datación de las pinturas se llevó a cabo mediante técnicas de series de uranio aplicadas con láser de alta resolución a los depósitos de carbonato cálcico formados sobre y debajo de las figuras. Estos análisis permitieron establecer una edad mínima de 67.800 años para la pintura más antigua.

Cómo son las pinturas rupestres descubiertas

Entre los motivos registrados hay siete plantillas de manos y una figura humana pigmentada en color marrón, datada en al menos 3.900 años. Según los autores, esta podría representar una de las primeras expresiones culturales en esa región del sudeste asiático.

La pintura rupestre más antigua del mundo en Indonesia La pintura rupestre más antigua del mundo en Indonesia. EFE

De acuerdo con los investigadores, la pintura más antigua es una variante particular del motivo de la mano. "Una vez creada, se modificó para estrechar deliberadamente los contornos de los dedos y dar la impresión general de una mano con forma de garra", explicó Adam Brumm, investigador de la Universidad de Griffith y coautor del estudio.

Enseguida, el mismo experto señaló: "Este tipo de mano puede simbolizar la idea de que los seres humanos y los animales estaban estrechamente conectados, algo que ya parece verse en el arte pictórico más antiguo de Sulawesi, con al menos un ejemplo de una escena que representa figuras que interpretamos como seres mitad humanos, mitad animales".

Hallazgo clave para investigar las rutas migratorias del humano

Por su parte, el arqueólogo indonesio Adhi Agus Oktaviana, especialista en arte rupestre del BRIN, indicó que es probable que quienes realizaron estas pinturas formaran parte de una población más amplia que se expandió por el sudeste asiático y llegó eventualmente al continente australiano.

Este dato resulta relevante en el contexto de los debates arqueológicos sobre las rutas migratorias hacia Sahul, la masa continental que en el Pleistoceno -época geológica del Período Cuaternario- incluía lo que hoy es Australia, Nueva Guinea, Tasmania y otras islas cercanas.

Hasta ahora, se habían propuesto dos principales rutas migratorias hacia esa región: una septentrional, que habría llevado a los humanos desde Asia hasta Nueva Guinea a través de Célebes, y otra más meridional, con paso por las actuales islas de Timor. La datación del arte rupestre de Célebes refuerza la hipótesis de una llegada a Sahul hace al menos 65.000 años por la ruta del norte.