Incendios en España: más 1.100 muertos por ola de calor y alerta máxima por la emergencia climática

España atraviesa un escenario crítico debido a la combinación de incendios forestales de gran magnitud y una ola de calor sin precedentes. Según datos oficiales, más de 382.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en distintas regiones del país, mientras que la reciente ola de calor, registrada entre el 3 y el 18 de agosto, provocó 1.149 muertes asociadas al exceso de temperatura, de acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III.

El presidente de España , Pedro Sánchez , visitó el martes el centro de mando del operativo contra incendios en Extremadura y advirtió que, pese a la leve mejora meteorológica, la situación continúa siendo alarmante.

"Quedan horas difíciles en la lucha contra las llamas. Pido a los medios de comunicación y a la ciudadanía que extremen las precauciones y que no nos confiemos", señaló.

El sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) explicó que el cálculo de muertes por calor se realiza comparando la mortalidad observada con la esperada, en función de datos históricos y registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además del impacto humano, la crisis ha generado miles de evacuados y enormes pérdidas en la agricultura y ganadería, lo que agrava aún más las consecuencias sociales y económicas de la catástrofe.

España pone en debate el cambio climático tras la crisis ambiental

Sánchez subrayó que el fenómeno no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de la emergencia climática global: "Nos lo dice la ciencia, nos lo dice el sentido común de agricultores y ganaderos: el clima está cambiando, la emergencia climática se está agravando y cada vez tiene mayor impacto", afirmó el mandatario, quien pidió un pacto de Estado para enfrentar el problema de manera estructural.

La combinación de incendios forestales, temperaturas extremas y mortalidad vinculada al calor sitúa a España en el centro del debate internacional sobre el cambio climático y la necesidad urgente de políticas de adaptación y mitigación frente a fenómenos cada vez más frecuentes y devastadores.