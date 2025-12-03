Impactante tragedia: un hombre murió de un infarto en la televisión de República Dominicana
Un dirigente de transporte de República Dominicana murió al aire tras sufrir un infarto durante un programa de televisión.
El trágico hecho ocurrió este miércoles, durante un programa de televisión de República Dominicana. Mario Ureña, un dirigente gremial de transporte de este país, se encontraba participando del programa llamado "Café de Diario 55" cuando, repentinamente, sufrió un infarto y falleció en el lugar.
Ureña estaba en el programa para dar su opinión en relación a temas vinculados al transporte público de Dominicana, mientras escuchaba las palabras de otro de los participantes del show, con quien compartía además el sillón.
El momento donde le da el infarto
En el video que se difundió, se puede observar cómo Ureña se desploma, algo que hizo que tirara varios papeles al piso, ante la atenta mirada de la persona que se encontraba hablando. El programa fue rápidamente interrumpido, donde se puede observar que dos personas detrás de las cámaras salen corriendo para socorrerlo.
Su muerte causó mucho dolor en la Ruta SO (Santiago Oeste), donde Ureña presidia. Allí era considerado un pilar clave dado su gran rol de mediador en conflictos entre las rutas de Santiago, una de las provincias de República Dominicana.
Tras su fallecimiento, desde RO lo despidieron. "Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector", expresaron.