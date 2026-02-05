Iguanas congeladas: el frío extremo desató un fenómeno increíble en Florida
El frío extremo en Florida generó la caída de iguanas desde los árboles debido a la pérdida temporal de control muscular, algo que dejó imágenes virales.
En medio de una ola polar que se encuentra atravesando gran parte de Estados Unidos y que hace algunos días llegó al estado de Florida, con temperaturas que llegaron por debajo de los 0° grados centígrados, se provocó un extraño pero conocido fenómeno. Los ciudadanos comenzaron a observar miles de “iguanas congeladas” que se caen de los árboles.
Si bien se registró un descenso histórico de la temperatura, este hecho no sería algo extraño para los residentes, ya que es algo que se da con normalidad cuando bajan las temperaturas de esta forma, especialmente durante la noche.
Por qué se “congelan” las iguanas
Esto provocó que las iguanas se “congelen” y se caigan de los árboles, ya que sufren la pérdida del control muscular de forma temporal, algo que se recupera a medida que las condiciones se normalizan.
Incluso, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) permitió la captura de las iguanas verdes para luego ser liberadas.
Además, la FWC expresó: “Las iguanas verdes son una especie invasora en Florida y tienen impactos adversos en el medio ambiente y la economía del estado”, informó, donde dieron una recompensa a aquellas personas que recolectaban esta especie y las acercaban a sus oficinas.
La “pizza de iguana”
De todas formas, hay quienes no acatan estas determinaciones de no llevar a las iguanas a sus hogares y, ante estos animales inmóviles debido a la parálisis que sufren, deciden matarlas “para terminar con su sufrimiento”.
En ese contexto, surgieron los casos de las personas que utilizaron la carne de estos animales para hacer “tacos de iguana” o incluso la “pizza del hombre de Florida”.