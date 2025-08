Hoy se cumplen 80 años de Hiroshima y la bomba atómica de Estados Unidos en Japón

El primer ministro del país, Shigeru Ishiba, ha asegurado que Tokio busca "liderar los esfuerzos a nivel internacional para lograr un mundo sin armas nucleares", si bien ha evitado nombrar a Estados Unidos de forma directa en relación con el bombardeo.

No obstante, y aunque Japón se encuentra bajo el paraguas nuclear estadounidense, ha descartado que Washington vaya a "compartir" este armamento, dada la voluntad de Japón de "respetar sus principios". "Hace 80 años, una bomba atómica explotó, dejando miles de pérdidas en vidas humanas. Aquellos que sobrevivieron han vivido una agonía que no se puede describir", ha lamentado, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

"No debemos repetir nunca el desastre que supusieron Hiroshima y Nagasaki. Es nuestra misión como único país del mundo que ha sufrido ataques nucleares, y tenemos que presionar al mundo para lograr que se mantengan los principios de no proliferación nuclear", ha aseverado.

Naciones Unidas y el riesgo de conflicto nuclear

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha resaltado que justo hoy hace 80 años "el mundo cambió para siempre". "Miles de vidas se perdieron y la ciudad fue reducida a cenizas. La humanidad cruzó un punto de no retorno, así que hoy recordamos a los que no están y mostramos nuestro apoyo a las familias", ha apuntado en un comunicado.

"Queremos también honrar a los valientes supervivientes, cuyas voces se han convertido en una fuerza moral para lograr la paz a pesar de que cada vez son menos. Este año también se cumplen 80 años del nacimiento de Naciones Unidas, y debemos recordar que fue creada para evitar la guerra y apostar por la humanidad", ha añadido.

Sin embargo, ha admitido que hoy en día "el riesgo de un conflicto nuclear está creciendo a medida que se erosiona la confianza". "Las divisiones geopolíticas aumentan, y las mismas armas que trajeron la devastación a Hiroshima y Nagasaki están siendo utilizadas como herramientas de coacción", ha lamentado.

"Los compromisos deben llevar a un cambio real que permita reforzar el régimen de desarme global y, en particular, reafirmar la importancia del Tratado de No Proliferación Nuclear", ha señalado, al tiempo que ha instado a "trabajar para erradicar la amenaza de las armas nucleares".

La Cruz Roja suma su pedido

Por su parte, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha instado a eliminar este tipo de armas. La presidenta de la organización, Mirjana Spoljaric, ha alertado de que los supervivientes "siguen haciendo frente al daño físico y emocional" dadas las "duraderas consecuencias" de este tipo de bombardeos.

"El riesgo de un uso accidental de armas nucleares es real, y hay muchas más armas de este tipo ahora que hace 80 años. Ahora son también más poderosas. La bomba que cayó en Hiroshima es hoy considerada como un arma nuclear pequeña", ha apuntado, según un comunicado del CICR.

Las armas nucleares

Es por ello que ha hecho hincapié en que "cualquier uso de este tipo de armamento constituiría un fracaso catastrófico para la humanidad. En particular, ninguna respuesta humanitaria puede hacer frente al sufrimiento que deja tras de sí una detonación nuclear en un área poblada o cerca de ella. Dudo que este tipo de armamento se pueda llegar a utilizar nunca si se siguen los principios del Derecho Internacional", ha sostenido.

"Pido a todos los estados no usar ni amenazar jamás con el uso de armas nucleares, adoptar medidas de reducción de riesgo que eviten su uso deliberado o accidental y poner fin cuanto antes a la idea de confiar en este armamento bajo la excusa de la seguridad nacional", ha aclarado Spoljaric, que ha pedido trabajar para lograr la "completa eliminación" de estas armas. Dpa