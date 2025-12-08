Horror en Guatemala: asesinan a tiros a un alcalde mientras paseaba por una feria navideña
Nelson Marroquín fue alcanzado por sicarios que terminaron con su vida. El presidente, Bernardo Arévalo, envió un fuerte mensaje.
Un vocero de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala confirmó que el alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, fue atacado a tiros en la aldea Obero, a unos 70 kilómetros de la capital.
El funcionario, de 38 años, murió camino al hospital de Escuintla por la gravedad de las heridas. Uno de sus custodios también resultó baleado y permanece internado tras el ataque en una feria navideña.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, repudió el crimen a través de un mensaje en X y aseguró que ordenó al Ministerio de Gobernación actuar de inmediato para dar con los responsables del hecho.
El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia en el país. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la tasa de homicidios subió este año a 17,65 por cada 100.000 habitantes, frente a 16,1 en 2024, más del doble del promedio global.
La seguridad ya era un punto crítico para el gobierno de Arévalo: en octubre, la fuga de 20 integrantes de pandillas de una prisión desató la crisis más seria desde su llegada al poder en enero de 2024 y generó cuestionamientos de distintos sectores sociales y empresariales.