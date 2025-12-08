Benjamín Netanyahu quiere para Israel los territorios de Siria que han invadido

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que su Gobierno pretende "conservar" los territorios que ha ocupado en Siria, pese a que busca lograr "un acuerdo de desmilitarización para el sur de Siria", un día después de que el presidente sirio, Ahmed al Shara, lo acusara de exportar sus crisis a Siria.

"Esperamos sinceramente poder alcanzar un acuerdo de desmilitarización para el sur de Siria y también proteger a nuestros hermanos drusos", ha declarado Netanyahu en una reunión con embajadores israelíes, según ha recogido el diario 'Haaretz'. "Pero queremos conservar estos activos", ha agregado.

El dirigente ha renovado así su defensa de la presencia israelí en el monte Hermón (sirio) y la zona de amortiguación en una posición en la que el Ejecutivo que dirige va a "mantener la superioridad moral", según él mismo ha esgrimido.

Siria acusa a Israel Sus palabras han llegado después de que, en la víspera, Al Shara acusara a Israel de exportar sus crisis a su país y afirmara que en Damasco están trabajando con "países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire", y que todos ellos "aprueban" su exigencia. Paralelamente, Irán advertía el pasado lunes de que los "actos de agresión" de Israel en territorio sirio suponen "un asunto de preocupación regional".

Con todo, Netanyahu ha asegurado que "no todo está claro en el discurso público", y ha aludido en este sentido a la normalización de relaciones con los países árabes sin el reconocimiento de un Estado palestino. "Dijeron: 'No puede suceder sin esto y sin aquello'. También dijeron lo mismo sobre los Acuerdos de Abraham", ha manifestado.