Histórico: Trump anunció que Israel y Líbano se sentarán a negociar tras 34 años de espera

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Tras décadas sin contacto, Israel y Líbano hablarán en medio de la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE.UU.

"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Este anuncio, que no especifica a quién se refiere al hablar de "líderes", llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego para pausar los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.

El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró después que "todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos".

Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hezbolá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y el Líbano desde 1993.

Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.