Heinz Dieterich, amigo de Chávez: "Maduro es un chavista de derecha"

El sociólogo y economista alemán Heinz Dieterich, ideólogo del Socialismo del Siglo XXI y ex asesor de Hugo Chávez habló con el programa "Otra Manera" por MDZ Radio. Explicó que "Chávez no tomó el paradigma científico del que yo escribí, sino que tomó el nombre. Lo que buscaba era implementar un socialismo democrático". El también director del Centro de Ciencias de la Transición de la UAM sostiene que los militares venezolanos no tienen motivo para ir a la guerra y no tienen la fuerza para ganar. En opinión del sociólogo, la situación estallará antes de dos semanas.

"Mi relación con Hugo Chávez -confió- era muy de confianza y de amistad. Yo le decía lo que pensaba y él me escuchaba mucho. Una noche en el Palacio de Miraflores me increpó, preguntándome por qué andaban diciendo que yo era su asesor. Y le contesté: 'Yo prefiero ser tu amigo, porque puedo decir lo que pienso, con libertad de razonamiento'".

La relación de Dieterich "se empezó enfriar cuando la derecha chavista logró manipular al gobierno y el general Raúl Baduel intentaba instalarse como presidente".

"Maduro es maoísta", afirmó, "pero de hecho su política ha destruido la mayor esperanza que hubo en América Latina, una oportunidad que se da cada 100 años. Maduro con Diosdado Cabello fueron incapaces de llevar la economía hacia una nueva configuración. Sostuvieron el viejo modelo y hoy es una dictadura".

"Me parece -indicó- que está claro que Washington ha dejado caer las máscaras de una potencia liberal democrática, que acaba de denunciarlo un juez internacional de Justicia por amenazas de la CIA. Luego ponen a democratizar a Venezuela a un criminal de guerra, como es Nicmer Evans, en Nicaragua, Honduras, en los años de Ronald Reagan, condenado por la justicia".

Dieterich afirmó que "(Néstor) Kirchner nunca aceptó hablar conmigo. Me cansé de pedirle reuniones al secretario personal del presidente argentino. La apuesta económica era mantener un sistema mixto hasta tanto se consolidaran las instituciones". Quien sí lo escuchó, dijo, fue Rafael Correa, "pero fue saboteado por los yuppies que él había puesto en su gabinete", dijo. Mientras que en Cuba "tuvieron miedo de aplicar un Socialismo del Siglo XXI porque ellos venían con un socialismo clásico".

Escuchá la entrevista completa haciendo clic aquí.