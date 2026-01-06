Habló el activista venezolano que enfrentó a Nicolás Maduro en el tribunal de Nueva York: "Eres un criminal y vas a pagar"

Más allá de la primera declaración de Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York, algo que llamó la atención fue el tenso momento que vivió cuando un activista venezolano lo enfrentó. Se trata de Pedro Rojas, del partido Primero Justicia, quien explicó que el "cinismo" del líder depuesto al presentarse como "hombre de paz" lo llevó a gritarle durante la audiencia.

Pedro Rojas es un activista venezolano que trabaja actualmente con el partido opositor Primero Justicia. Es reconocido por su lucha contra el régimen venezolano y fue quien protagonizó el tenso enfrentamiento con Nicolás Maduro durante la audiencia judicial del lunes en un tribunal federal de Manhattan.

En una entrevista con el canal satelital DNews, Rojas explicó que no pudo contenerse al ver a Maduro presentarse como "un hombre de paz" y "un hombre de Dios". El activista consideró esta actitud como un acto de cinismo insoportable, especialmente para quienes conocen las torturas y embates de la dictadura venezolana.

" No podíamos contener ante ver a este criminal , porque eso es lo que es Nicolás Maduro Moros", declaró el activista, refiriéndose al momento en que decidió actuar.

Según el relato de Rojas, Maduro ingresó a la sala después de que el público ya estuviera ubicado. La primera impresión fue una actitud burlona del líder venezolano, quien miró al público y dijo en inglés: "Happy new year" (feliz año nuevo).

A medida que avanzaba la audiencia, escuchar a Maduro referirse a sí mismo como "presidente constitucional de Venezuela", "prisionero de guerra" y afirmar que "fue secuestrado" resultó insoportable para los presentes que conocen la realidad venezolana.

"Era para nosotros, los que sabemos los embates de la dictadura, de las torturas... cuando veíamos todo esto, decíamos los que hemos sido presos: 'Pero qué cínico es este tipo'", manifestó Rojas.

¿Qué le gritó exactamente Pedro Rojas a Nicolás Maduro?

El activista sintió un compromiso con el pueblo venezolano y decidió enfrentar directamente al líder depuesto. Sus palabras fueron contundentes: "Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica".

El momento más tenso se produjo al finalizar la sesión, que duró cerca de una hora. Cuando Rojas le gritó en español que "pagaría" por lo que había hecho, Maduro se giró y respondió: "¡Soy un presidente secuestrado! ¡Un prisionero de guerra!", antes de ser escoltado fuera de la sala.

El Activista Que Increpó A Maduro X | @conlin_lauren

¿Qué consecuencias tuvo el enfrentamiento para Pedro Rojas?

El activista fue retirado del recinto por personal de seguridad inmediatamente después de interpelar a Maduro, mientras el líder venezolano era conducido fuera de la sala por alguaciles estadounidenses. A pesar de ello, Rojas expresó en su entrevista que sintió que cumplió con un compromiso consigo mismo y con el pueblo venezolano al enfrentar al que considera responsable del sufrimiento de su nación.