Guy Laliberté, el payaso callejero que reinventó el circo con el Cirque du Soleil y se volvió multimillonario

Te presento al multimillonario payaso que escupe fuego y camina sobre zancos: Guy Laliberté.

Mitad artista, mitad capitalista, como se define él mismo, ayudó a "remodelar" el circo, transformándolo en un espectáculo de alta calidad a través de la compañía que cofundó, ahora conocida mundialmente como Cirque du Soleil (Circo del Sol).

Laliberté nació en la ciudad de Quebec, en el este de Canadá, en 1959. Un personaje descomunal que duerme entre una y seis horas por noche, y es jugador de póker de alto riesgo.

También es famoso por organizar fiestas extravagantes llenas de estrellas y acróbatas.

Guy Laliberté creció en una familia ruidosa de más de 120 parientes que celebraban fiestas de 48 horas en un ambiente de música, juegos de cartas y travesuras.

A los 5 años, vendía cromos de béisbol en el patio del colegio y practicaba con el acordeón que descubrió en el armario de su padre.

Una visita de niño a un circo tradicional estadounidense lo dejó fascinado. Pero la escuela no. A los 10 años, lo enviaron a un internado estricto que, según él mismo dijo, "mató el alma" de algunos de los niños que lo rodeaban.

Brendan Hoffman / Getty Images Laliberté conoció a artistas de circo en su juventud que le enseñaron a hacer malabarismos, a escupir fuego y a caminar sobre zancos.

Su adolescencia estuvo marcada por la ira. Lo expulsaron de varias escuelas, discutió con sus padres sobre qué carrera elegir y a los 14 años se escapó de casa.

Cuando finalmente regresó, llegó a un acuerdo: estudiaría, pero conservaría su cabello largo y ganaría su propio dinero. Para lograrlo, tocó el acordeón en las calles de Quebec.

A los 18, tomó el instrumento y US$50 en efectivo y viajó por Europa. Durmió en bancos de parques en Londres y conoció a artistas de circo que le enseñaron a hacer malabares, escupir fuego y caminar sobre zancos.

Estas habilidades aprendidas a finales de la década de 1970 se convertirían en los cimientos de uno de los espectáculos en vivo más reconocidos del mundo.

Reinvención del circo

Scott Barbour / Getty Images Los fundadores del Cirque du Soleil tenían la ambición de crear un nuevo tipo de circo: uno con integridad artística y sin animales en sus espectáculos.

Al regresar a Canadá, realizó trabajos esporádicos —brevemente en una fábrica, luego en una presa hidroeléctrica— antes de que una huelga sindical lo enviara al pequeño pueblo quebequense de Baie Saint Paul.

Allí conoció a dos personas que cambiarían su vida: Daniel Gauthier y Gilles Ste-Croix, un titiritero políticamente radical del Bread and Puppet Theatre.

Ste-Croix fundó una compañía de acróbatas que caminaban en zancos. Laliberté se unió y rápidamente ascendió hasta convertirse en uno de los líderes del grupo, responsable de organizar los espectáculos y recaudar fondos.

La gran idea del trío surgió en 1982, en forma de un festival callejero lleno de artistas circenses y unos cuantos payasos que, al parecer, traficaban con ácido.

Este festival les inspiró la ambición de crear un nuevo tipo de circo: uno con integridad artística y en el que no participaran animales.

Formula 1 via Getty Images Hollywood se enamoró de los espectáculos del Cirque du Soleil.

Su gran oportunidad les llegó en 1984, cuando Canadá buscaba proyectos culturales para conmemorar su 450º aniversario.

Laliberté propuso la idea de un circo itinerante. Contra todo pronóstico, el gobierno aceptó y les otorgó un contrato de US$1 millón.

El Cirque du Soleil nació bajo una carpa azul y amarilla con capacidad para 800 personas.

Laliberté, con tan solo 25 años por aquel entonces, actuaba como un escupefuegos, presumiendo de ser uno de los mejores del mundo.

Pero los primeros años fueron difíciles.

"Tuvimos todos los problemas que un grupo principiante puede tener", declaró a Forbes en 2004.

"La carpa se vino abajo el primer día. Tuvimos problemas para conseguir gente para los espectáculos. Solo gracias al coraje y la arrogancia de la juventud sobrevivimos".

Los pagos de los préstamos se acumulaban y los bancos se negaban a financiarlos.

Getty Images para One Drop Foundation Laliberté transformó su circo en un fenómeno mundial.

Solo un pequeño banco comunitario apostó por ellos.

Su primer intento de expandirse fuera de Canadá, a las Cataratas del Niágara, un importante destino turístico, vendió tan pocas entradas que tuvieron que cancelar el espectáculo.

La compañía estuvo a punto de quebrar, pero los proveedores locales les extendieron el crédito y, según Laliberté, lo hicieron simplemente porque "nos querían, confiaban en nosotros".

Su fe dio sus frutos. En 1987, el Cirque du Soleil consiguió el puesto de apertura en el Festival de Los Ángeles.

Laliberté lo apostó todo, literalmente hasta el último centavo, en esa única actuación. Llenó el teatro de celebridades, incluyendo a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.

CBS citó a Laliberté en 2005 diciendo que intentaba atravesar todas las culturas.

"Nuestro enfoque era muy simple. Se trataba de crear un lenguaje universal. Un espectáculo que fuera atractivo para personas de todo el mundo. Y eso fue algo muy importante".

El espectáculo se convirtió en un gran éxito y Hollywood se enamoró de él.

Supuestamente Michael Jackson venía todos los meses disfrazado. "Contribuimos al crecimiento cultural y artístico de esta ciudad", declaró Laliberté a CBS.

"Demostramos que la gente podía ser sofisticada".

Fiel a sus ideales

Brittany Long / WireImage via Getty Images A finales de la década de 1990, el Cirque du Soleil empleaba a 1.300 payasos, acróbatas y bailarines de 23 países.

Pronto, el Cirque du Soleil estaba de gira por todo el mundo, agotando entradas en Londres, París y Japón. Pero Laliberté puso la mira en una sede permanente en Las Vegas.

Tras el desafortunado fracaso de un acuerdo inicial, recibió una llamada del magnate de los casinos Steve Wynn, quien, en una muestra de fe, construyó para el Cirque du Soleil su propio teatro de US$36 millones en la ciudad desértica.

Su espectáculo Mystère se convirtió en un éxito rotundo. En un año, los ingresos alcanzaron los US$30 millones.

A finales de la década de 1990, las producciones del Cirque du Soleil en Las Vegas habían transformado el panorama del entretenimiento de la ciudad, contribuyendo a su reposicionamiento, pasando de ser una capital del juego a un destino de grandes espectáculos para toda la familia.

En Las Vegas, en tan solo dos años, los ingresos de Mystère aumentaron de US$30 millones a US$110 millones y en cierto modo reflejaban lo que estaba ocurriendo en el mundo del entretenimiento en vivo en aquel momento.

Grandes espectáculos, grandes giras. A finales de la década de 1990, la empresa empleaba a 1.300 payasos, acróbatas y bailarines de 23 países, y sólo la nómina ascendía a US$80 millones.

Greetsia Tent / WireImage via Getty Images Pronto, el Cirque du Soleil estaba de gira por todo el mundo.

Laliberté rechazó ofertas para salir a la bolsa vendiendo acciones, alegando que los informes trimestrales eran "algo con lo que no puedo vivir". También se negó a vender la compañía a Disney.

En cambio, se expandió hacia la comercialización, la producción cinematográfica y colaboraciones de alto perfil, incluyendo espectáculos con la temática de The Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson.

No todo fue perfecto. En 1999, el cofundador de Laliberté y presidente del Cirque du Soleil, Daniel Gaultier, decidió dejar la compañía, y varios espectáculos de la década de 2000 perdieron enormes sumas.

Pero para 2004, Forbes valoró al Cirque du Soleil en US$1.200 millones y Laliberté ya era oficialmente multimillonario.

Ese año, la revista Time también lo nombró una de las personas más influyentes del mundo y probablemente el primer payaso en aparecer en la lista.

En 2008, vendió el 20% de la compañía a inversores de Dubái, solo para ver cómo la crisis financiera mundial frustraba sus planes de expansión. Los ingresos cayeron.

En 2015, Laliberté vendió su participación mayoritaria a inversores estadounidenses, chinos y canadienses por un valor estimado de US$1.500 millones.

Posteriormente, la pandemia sumió al Cirque du Soleil en una deuda de cientos de millones de dólares.

Vida plena

Getty Images para el Cirque Du Soleil Laliberté sigue queriendo ser conocido como payaso.

La vida personal de Laliberté ha sido tan interesante y colorida como sus espectáculos.

Tiene cinco hijos con dos parejas y en una ocasión salió con la supermodelo Naomi Campbell.

Es famoso por sus fiestas extravagantes, especialmente durante el Gran Premio de Montreal, donde los acróbatas se mezclan con las estrellas.

Un libro que alegaba excesos derivó en una disputa legal y una posterior disculpa de su autor.

También es un apostador entusiasta, aunque probablemente no el mejor del mundo. Entre 2006 y 2009, se dice que perdió alrededor de US$30 millones en partidas de póker en línea, pero también ha ganado importantes torneos.

Laliberté también se ha entregado a una de las aventuras más caras imaginables: en 2009 se convirtió en el primer turista espacial de Canadá, pasando 12 días en la Estación Espacial Internacional con una nariz de payaso y charlando con Bono por satélite durante un concierto de U2.

AFP via Getty Images Guy Laliberté se convirtió en el primer turista espacial de Canadá en 2009.

Lo describió como un "viaje de negocios" para concienciar sobre la escasez de agua a través de su organización benéfica, la Fundación One Drop, aunque el tribunal fiscal de Canadá dictaminó posteriormente que el viaje no era deducible de impuestos.

Hoy, Laliberté divide su tiempo entre sus casas en Montreal, Ibiza y Hawái, y una isla privada en la Polinesia Francesa que se puede alquilar por cerca de US$1,2 millones a la semana.

En 2019, fue detenido por cultivar cannabis allí, pero posteriormente fue liberado sin cargos tras declarar que era solo para uso personal.

Laliberté es conocido por ser un multimillonario que decidió irse con el dinero porque quería vivir una vida plena.

Es uno de los pocos artistas multimillonarios: prueba de que un artista callejero de pelo largo con un toque rebelde puede reclamar un lugar en la mesa de los más ricos del mundo y seguir insistiendo en ser conocido como payaso.

BBC

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FUENTE: BBC