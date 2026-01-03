Gustavo Petro refuerza frontera con Venezuela por seguridad y para atender a posibles refugiados

Gustavo Petro ordenó reforzar la seguridad y la asistencia en la frontera con Venezuela ante una posible ola de refugiados tras los ataques en Caracas.

El presidente Gustavo Petro, de Colombia, junto a su par Nicolás Maduro, de Venezuela. Foto Efe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado un refuerzo inmediato de la seguridad en la frontera con Venezuela frente a una eventual llegada masiva de refugiados, luego de los ataques de Estados Unidos sobre Caracas y otras ciudades venezolanas.

El mandatario informó que se desplegará la fuerza pública en toda la zona fronteriza, junto con los recursos de asistencia humanitaria disponibles, para responder a un posible flujo migratorio de gran magnitud.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, expresó Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además, el presidente colombiano señaló que siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en Venezuela durante un consejo de seguridad realizado en la madrugada, en el que se evaluaron distintos escenarios ante la crisis regional.

La situación mantiene en alerta a las autoridades colombianas, que históricamente han recibido a millones de migrantes venezolanos en los últimos años, y vuelve a poner en foco el impacto humanitario del conflicto en la región.