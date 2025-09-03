Gustavo Petro defendió impuestos al combustible porque "los pobres no usan gasolina"

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , no deja de lado la polémica en casi ninguna de sus apariciones públicas, por lo que es foco de fuertes críticas desde la oposición. Ahora, en una presentación, declaró: "le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa la gasolina, el que más usa la gasolina es el de las cuatro puertas".

La polémica declaración fue aprovechada por los sectores opositores de la política colombiana ya que estos impuestos se trasladan directamente a los precios y generan un fuerte impacto inflacionario, fenómeno que es el que más afecta a los sectores más postergados.

En este sentido, la senadora caleña María Fernanda Cabal, del Centro Democrático (uribismo), destacó, socarronamente: "Quien dice esto se ‘graduó’ en economía. Petro asegura que ‘el pobre no usa gasolina’. ¿Y el diésel y la gasolina de camiones y furgones que transportan los alimentos? Claro que impactan el bolsillo de todos los colombianos".

Cabe señalar que Gustavo Petro es licenciado en Economía de la Universidad Externado de Colombia, uno de los centros de altos estudios más prestigiosos de Colombia y la primera institución laica del país.

Los comentarios polémicos de Gustavo Petro

Igualmente, no es la primera vez que Petro se ve envuelto por la polémica tras una declaración suya. Tiempo atrás, había propuesto legalizar la cocaína para terminar con el narcotráfico, pero no con un argumento fuerte sino con una extraña comparación: "la cocaína no es peor que el whisky".

Más allá de sus ideas políticas y su postura frente a la dictadura venezolana, el mandatario ha tenido varios episodios de este estilo. Sin ir más lejos, en la misma presentación donde declaró que los pobres casi no usan combustible, declaró que sabe inglés, pero que se olvidó por ser presidente de Colombia.

