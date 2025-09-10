Gaza: la Unión Europea considera aplicar sanciones a Israel por el genocidio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , ha anunciado este miércoles que propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel , para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete.

"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías . Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y demasiado poco para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Junto a la propuesta para suspender el acuerdo comercial, Von der Leyen ha anunciado también la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí o Yad Vashem".

También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos y ha avanzado que en octubre se creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza .

La Unión Europea y lo "inaceptable" en Gaza

La líder del Ejecutivo comunitario ha lamentado el "estrangulamiento financiero" de la Autoridad Palestina; los planes para un proyecto de asentamiento en la denominada 'zona E1', "que básicamente aislaría la Cisjordania ocupada de Jerusalén Este" o las acciones y declaraciones de los ministros "más extremistas" del Gobierno israelí, "que incitan a la violencia".

"Todo ello apunta a un claro intento de socavar la solución de dos Estados. De socavar la visión de un Estado palestino viable, y no debemos permitir que eso ocurra", ha incidido antes de reconocer que la "incapacidad de Europa para acordar un camino común a seguir es igualmente dolorosa".

"Lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable", ha insistido antes de subrayar que "Europa debe liderar el camino, como lo ha hecho antes" y "tiene que hacer más".

En este sentido, ha destacado que algunos Estados miembro, como es el caso de España o Bélgica, han avanzado por su cuenta, mientras que, por su lado, la Unión Europea ha propuesto suspender parte de la financiación del programa Horizon a Israel, un plan que se encuentra bloqueado por la falta de mayoría en el Consejo.

Ursula von der Leyen Unión Europea dpa La presidenta de la Comisión Europea de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Foto Dpa DPA

Las izquierdas apoyan a Gaza

Por ello, el paquete de medidas que ha anunciado este miércoles tiene el objetivo de "superar esta situación" para evitar que los socios comunitarios queden "paralizados" y "abrir un camino hacia adelante".

El anuncio de estas medidas ha cosechado aplausos entre las bancadas progresistas del hemiciclo y de la treintena de eurodiputados del grupo de la Izquierda, entre ellos Irene Montero, que escuchaban de pie y vestidos de rojo la intervención de Von der Leyen para mostrar su apoyo a Gaza.

Antes del inicio del pleno, eurodiputadas como Iratxe García (PSOE) o Ana Miranda (BNG) han participado también en un minuto de silencio a la puerta del hemiciclo en Estrasburgo por las víctimas de la ofensiva israelí en Gaza. Dpa