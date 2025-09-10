Gaza: la Unión Europea considera aplicar sanciones a Israel por el genocidio
Ante la catástrofe humanitaria en Gaza, la Unión Europea anuncia que propondrá una suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel y otras sanciones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete.
"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y demasiado poco para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Junto a la propuesta para suspender el acuerdo comercial, Von der Leyen ha anunciado también la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí o Yad Vashem".
También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos y ha avanzado que en octubre se creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.
La Unión Europea y lo "inaceptable" en Gaza
La líder del Ejecutivo comunitario ha lamentado el "estrangulamiento financiero" de la Autoridad Palestina; los planes para un proyecto de asentamiento en la denominada 'zona E1', "que básicamente aislaría la Cisjordania ocupada de Jerusalén Este" o las acciones y declaraciones de los ministros "más extremistas" del Gobierno israelí, "que incitan a la violencia".
"Todo ello apunta a un claro intento de socavar la solución de dos Estados. De socavar la visión de un Estado palestino viable, y no debemos permitir que eso ocurra", ha incidido antes de reconocer que la "incapacidad de Europa para acordar un camino común a seguir es igualmente dolorosa".
"Lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable", ha insistido antes de subrayar que "Europa debe liderar el camino, como lo ha hecho antes" y "tiene que hacer más".
En este sentido, ha destacado que algunos Estados miembro, como es el caso de España o Bélgica, han avanzado por su cuenta, mientras que, por su lado, la Unión Europea ha propuesto suspender parte de la financiación del programa Horizon a Israel, un plan que se encuentra bloqueado por la falta de mayoría en el Consejo.
Las izquierdas apoyan a Gaza
Por ello, el paquete de medidas que ha anunciado este miércoles tiene el objetivo de "superar esta situación" para evitar que los socios comunitarios queden "paralizados" y "abrir un camino hacia adelante".
El anuncio de estas medidas ha cosechado aplausos entre las bancadas progresistas del hemiciclo y de la treintena de eurodiputados del grupo de la Izquierda, entre ellos Irene Montero, que escuchaban de pie y vestidos de rojo la intervención de Von der Leyen para mostrar su apoyo a Gaza.
Antes del inicio del pleno, eurodiputadas como Iratxe García (PSOE) o Ana Miranda (BNG) han participado también en un minuto de silencio a la puerta del hemiciclo en Estrasburgo por las víctimas de la ofensiva israelí en Gaza. Dpa