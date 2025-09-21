Funeral de Charlie Kirk: Donald Trump hablará en la ceremonia que se realiza en Arizona

El funeral del activista e influencer conservador Charlie Kirk , asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah , se lleva a cabo este sábado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona , con la presencia de miles de asistentes y del presidente de los Estados Unidos , Donald Trump .

La ceremonia fue organizada por Turning Point USA , la organización política fundada por el propio Kirk , y reúne a importantes figuras del oficialismo estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance .

De camino al estadio, Donald Trump destacó que el objetivo del encuentro es "celebrar la vida de un gran hombre. Realmente un gran hombre". Su discurso es uno de los más esperados de la jornada, junto con el testimonio de la viuda del activista, Erika Kirk , y de dirigentes cercanos al movimiento conservador que lo acompañaron en distintos tramos de su carrera.

La ceremonia incluye también un fuerte componente religioso, con presentaciones musicales a cargo de reconocidos artistas cristianos como Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes .

El evento cuenta con un operativo de seguridad sin precedentes. Según informó ABC News, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le otorgó la calificación de seguridad más alta, un nivel reservado solo para acontecimientos de gran magnitud, como el Super Bowl.

El Servicio Secreto coordina el despliegue junto a agencias estatales y locales. La CNN señaló que "este es la parte de Estados Unidos más protegida en este momento".

Una despedida con identidad conservadora

funeral charlie kirk EFE

En las tribunas, muchos asistentes lucen prendas con los colores de la bandera estadounidense —rojo, blanco y azul— y gorras con el icónico eslogan de Donald Trump "Make America Great Again". La ceremonia se vive como una mezcla de duelo y celebración, con un fuerte componente político y religioso que refleja la impronta de Charlie Kirk y su influencia en el movimiento conservador estadounidense.