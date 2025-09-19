Qué se sabe (y qué no) sobre los motivos del asesinato de Charlie Kirk

La persona que vivía con el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tenía una pregunta.

"Ya estaba harto de su odio", respondió Tyler Robinson . "Hay odios con los que no se puede negociar".

El martes, las autoridades publicaron mensajes que intercambiaron Robinson y su pareja después del tiroteo. Las autoridades afirmaron que la pareja, cuyo nombre no se ha revelado, es un "varón biológico" que estaba en transición de hombre a mujer.

La fiscalía también dio más detalles que podrían apuntar a un posible motivo, aunque aún se desconoce mucho.

Según la acusación formal, la madre de Robinson declaró a la policía que, durante el último año, aproximadamente, Robinson se había vuelto más político e izquierdista, "más pro gay y pro derechos trans".

Y en conversaciones familiares antes del tiroteo, Robinson supuestamente acusó a Kirk de difundir odio.

La fiscalía afirma que Robinson le dejó un mensaje a su pareja: "Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

Durante la conferencia de prensa del martes, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que, en lugar de borrar los mensajes como pidió Robinson, su pareja se los entregó a la policía.

Mensajes en casquillos de bala

AFP via Getty Images El principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es el joven de 22 años Taylor Robinson.

Los mensajes y entrevistas con familiares son una parte crucial de la acusación contra Robinson y arrojan luz sobre su estado mental.

Además, los investigadores también han afirmado que se encontraron cuatro casquillos junto a un rifle descubierto en una zona boscosa cerca del campus de la Universidad del Valle de Utah.

Los casquillos tenían mensajes grabados que, antes del arresto de Robinson, eran una de las únicas pistas potenciales sobre el motivo del asesino y han sido objeto de mucha especulación.

Un cartucho sin disparar tenía la leyenda "¡Eh, fascista! ¡Atrapa!", junto con flechas hacia arriba, hacia la derecha y tres hacia abajo; probablemente una referencia al videojuego Helldivers 2, que indica uno de los movimientos especiales del juego.

Otro casquillo, según las autoridades, decía "NoTices Bulge OWO What's This?", una referencia a un meme sobre la subcultura furry y los juegos de rol en línea. La BBC también ha visto un perfil en línea supuestamente propiedad de Robinson en un sitio web dedicado al furry fandom, lo que sugiere que podría haber tenido interés en el tema.

Getty Images Un supuesto perfil de Robinson indicaría su afición al "furry fandom", una subcultura enfocada en animales antropomórficos.

Otro casquillo tenía una inscripción con la letra de la canción Bella Ciao, que rinde homenaje a los partisanos de la resistencia italiana de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra la Alemania nazi. La canción también ha aparecido en un videojuego, una serie de televisión y ha sido versionada y remezclada en numerosas ocasiones desde entonces.

El cuarto casquillo decía: "Si lees esto, eres GAY, jajaja", otra referencia a contenido en línea.

Pero el significado exacto de los mensajes, si es que realmente pretenden tener algún significado más allá de una broma, aún no está claro. La naturaleza del lenguaje en línea, con sus múltiples capas de ironía, permite múltiples interpretaciones.

En los mensajes a su pareja, Robinson dijo que los grabados eran "principalmente un gran meme", lo que indica que quizás no deberían tomarse como una declaración seria.

Las fotos de cuentas de redes sociales, aparentemente propiedad de Robinson y su pareja que han estado circulando en línea se centran principalmente en videojuegos. Parece que tanto Robinson como su pareja eran aficionados a los videojuegos.

Las cuentas incluyen algunos comentarios dispersos sobre política, ninguno de ellos particularmente concluyente ni indicativo de un motivo. La BBC ha revisado las cuentas, pero no ha podido confirmar que pertenezcan a la pareja.

Según los mensajes publicados por la fiscalía, cuando su compañero de piso le preguntó cuánto tiempo le había llevado planear el ataque, Robinson respondió: "Poco más de una semana".

¿Qué no sabemos?

Getty Images El fiscal del condado de Utah Jeff Gray ha revelado pocos detalles sobre Taylor Robinson.

Los fiscales de Utah se negaron en su mayoría a responder a las preguntas de los medios el martes, y aunque el gobernador del estado, Spencer Cox, afirmó que Robinson tenía una "ideología izquierdista", aún existen lagunas en lo que sabemos sobre un posible motivo.

Por ejemplo, no está claro qué consideró Robinson específicamente objetable de Kirk. Tampoco está claro cómo Robinson pudo radicalizarse ni qué papel desempeñaron sus actividades en línea en ese proceso.

Las autoridades han guardado silencio sobre el papel, si lo hubo, que tuvieron las ideas políticas del sospechoso en el ataque.

Cuando se le preguntó directamente al fiscal del condado si el activismo transgénero inspiró el tiroteo, se negó a hacer comentarios.

También existe la posibilidad de que el sospechoso no tuviera una postura política coherente. En varios tiroteos masivos e intentos de asesinato recientes en Estados Unidos, incluido el intento de asesinato de Donald Trump en Pensilvania el pasado julio, los asesinos parecen tener un conjunto confuso de creencias políticas o ninguna ideología claramente definida.

El FBI reconoció recientemente una nueva categoría de amenaza denominada extremismo violento nihilista o NVE, definida por una hostilidad generalizada hacia la sociedad y el deseo de caos, en lugar de una ideología claramente definida.

Getty Images El gobernador de Utah Spencer Cox ha insinuado que Taylor tiene ideología de izquierda.

El director del FBI, Kash Patel, declaró el martes en una audiencia en el Senado que su agencia había observado un gran aumento en los casos relacionados con NVE.

En el caso de Kirk, Katherine Schweit, exagente del FBI y fiscal, afirmó que los investigadores se dedicarán a rastrear las comunicaciones e interacciones en línea de Robinson con amigos y familiares para obtener más información.

"Eso nos da mucha información sobre el camino que lleva a una persona a la violencia", declaró, y añadió que los agentes "combinarán todos los elementos para ver cómo alguien transita desde la frustración hasta la decisión de cometer un acto violento".

La posibilidad de la pena capital implica que los fiscales deberán demostrar la intención de cometer asesinato al presentar su caso ante el tribunal. Sin embargo, Schweit señala que esto es distinto de la motivación, que puede o no ser directamente relevante para el caso. La televisión y el cine nos han enseñado que el motivo es lo más importante, pero desde la perspectiva de la fiscalía, no lo es.

Schweit también señaló que algunos asesinos de alto perfil han actuado motivados por el deseo de ser famosos o impresionar a la gente.

Activistas partidarios alimentan la especulación

Getty Images El director del FBI reconoció recientemente una nueva categoría de amenaza denominada extremismo violento nihilista o NVE

Durante la audiencia del Senado del martes, el director del FBI, Patel, también declaró que se está investigando a otras personas por su posible participación en el tiroteo.

Hasta el momento, nadie más ha sido acusado en relación con el caso y los investigadores no han indicado que haya otras personas implicadas.

Esto no ha frenado la especulación en línea, en su mayoría sin pruebas, sobre supuestos motivos y complots a gran escala.

Varias personas influyentes de derecha con un gran número de seguidores en redes sociales, incluyendo varias cercanas al presidente Trump y a la organización Turning Point USA fundada por Kirk, han alegado que el tiroteo fue obra de un grupo o "célula terrorista" inspirada en el activismo transgénero y financiada por activistas de izquierda.

Trump anunció esta semana que designará a Antifa como una "gran organización terrorista" como parte de sus esfuerzos por atacar a la "izquierda radical", tras el asesinato de Kirk. Robinson, el sospechoso, no ha sido vinculado directamente con Antifa, un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas.

Getty Images El sentimiento antifascista se ha generalizado en EE.UU., pero es difícil saber si hay un movimiento organizado como lo aseguran algunas autoridades

Algunos podcasters de derecha de alto perfil, incluido el exasesor principal de Trump, Steve Bannon, han sugerido que los mensajes de texto intercambiados por Robinson y su compañero de piso fueron de alguna manera falsos, lo que implica, nuevamente sin pruebas, una conspiración más amplia.

Al mismo tiempo, varios usuarios de redes sociales de izquierda han seguido afirmando que Robinson es partidario de Trump o miembro de un grupo marginal de extrema derecha conocido como "groypers", que criticó constantemente a Kirk por no apoyar sus creencias nacionalistas blancas y antisemitas.

Estas afirmaciones también carecen de pruebas, y los fiscales y funcionarios de Utah no han dado indicios de que grupos de extrema derecha estén involucrados.

"Todo el mundo saca conclusiones precipitadas porque así es la sociedad en la que vivimos", dijo Schweit, el exagente del FBI. "Todos quieren una respuesta, y ahora mismo".

FUENTE: BBC