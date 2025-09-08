Franja de Gaza: fuertes medidas de España contra Israel

Pedro Sánchez, presidente de España, ante el genocidio en Gaza, anuncia contra Israel el embargo de armas y la prohibición de entrada a participantes directos.

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina". destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En una declaración sin preguntas en España, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

Tras enumerar las medidas, entre las que también figura más ayuda humanitaria para Gaza, un refuerzo de la financiación a la UNRWA o la prohibición de importación de productos procedentes de los asentamientos de Israel, ha reconocido que "no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra".

Franja de Gaza gazatíes hambre niños derechos humanos España busca detener el genocidio de Israel en Franja de Gaza. Foto Efe