Franja de Gaza: fuertes medidas de España contra Israel

Pedro Sánchez, presidente de España, ante el genocidio en Gaza, anuncia contra Israel el embargo de armas y la prohibición de entrada a participantes directos.

Pedro Sánchez, de España, ha ido contra Israel y a favor de Palestina. Foto Efe

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina". destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En una declaración sin preguntas en España, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

Tras enumerar las medidas, entre las que también figura más ayuda humanitaria para Gaza, un refuerzo de la financiación a la UNRWA o la prohibición de importación de productos procedentes de los asentamientos de Israel, ha reconocido que "no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra".

España busca detener el genocidio de Israel en Franja de Gaza. Foto Efe

España está "del lado correcto de la historia"

No obstante, ha confiado en que sirvan "para añadir presión sobre el primer ministro (israelí Benjamin) Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia". Dpa

