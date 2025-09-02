El curioso y desconcertante motivo por el que el divorcio aumenta en verano, según un estudio en España

Si te parecía que encontrabas más divorcios durante el verano, estás en lo cierto. Esto se debe a algo que crees romántico pero que resulta problemático.

Esto fue lo que reveló un estudio sobre las parejas.

El divorcio es elegido por cientos de españoles al acabar el verano. Las vacaciones que deberían ser un espacio para pasar tiempo junto a tu pareja, se convierte en el principal motivo de discordias que llevan a tensiones y malestares que dañan poco a poco la relación. Un estudio hecho en España explica la razón detrás de este fenómeno.

En el país europeo, el Consejo General del Poder Judicial reveló que en septiembre se registra un incremento del 20% de demandas de divorcio respecto a los otros meses del año. En 2023, se presentaron 25 mil solicitudes en el último trimestre del año, lo que marcó un pico significativo.

divorcio (1) Las vacaciones pueden ser perjudiciales para la relación ya que en el tiempo libre se evalúa la vida y se decidé poner fin a una pareja. Esto puede acabar con un divorcio. Archivo.

No podrás creer la razón de divorcio Una de las razones detrás de este aumento es la convivencia intensiva. Por lo general, el verano provoca que toda la familia esté junta por más tiempo. El problema es que la convivencia incrementa los problemas preexistentes en la relación, los cuales son ignorados por las rutinas diarias y obligaciones laborales.

También la planificación de vacaciones impacta negativamente en una pareja. Pensar dónde, cómo y cuánto cuesta viajar, genera estrés que se puede trasladar a la pareja. Ni hablar si se compartirá tiempo con otros integrantes de las familias como suegros, cuñados y demás.