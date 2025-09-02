Presenta:

Napsix

|

Divorcio

El curioso y desconcertante motivo por el que el divorcio aumenta en verano, según un estudio en España

Si te parecía que encontrabas más divorcios durante el verano, estás en lo cierto. Esto se debe a algo que crees romántico pero que resulta problemático.

Napsix

Esto fue lo que reveló un estudio sobre las parejas.&nbsp;

Esto fue lo que reveló un estudio sobre las parejas. 

Canva

El divorcio es elegido por cientos de españoles al acabar el verano. Las vacaciones que deberían ser un espacio para pasar tiempo junto a tu pareja, se convierte en el principal motivo de discordias que llevan a tensiones y malestares que dañan poco a poco la relación. Un estudio hecho en España explica la razón detrás de este fenómeno.

En el país europeo, el Consejo General del Poder Judicial reveló que en septiembre se registra un incremento del 20% de demandas de divorcio respecto a los otros meses del año. En 2023, se presentaron 25 mil solicitudes en el último trimestre del año, lo que marcó un pico significativo.

Te Podría Interesar

divorcio (1)
Las vacaciones pueden ser perjudiciales para la relaci&oacute;n ya que en el tiempo libre se eval&uacute;a la vida y se decid&eacute; poner fin a una pareja. Esto puede acabar con un divorcio.&nbsp;

Las vacaciones pueden ser perjudiciales para la relación ya que en el tiempo libre se evalúa la vida y se decidé poner fin a una pareja. Esto puede acabar con un divorcio.

No podrás creer la razón de divorcio

Una de las razones detrás de este aumento es la convivencia intensiva. Por lo general, el verano provoca que toda la familia esté junta por más tiempo. El problema es que la convivencia incrementa los problemas preexistentes en la relación, los cuales son ignorados por las rutinas diarias y obligaciones laborales.

También la planificación de vacaciones impacta negativamente en una pareja. Pensar dónde, cómo y cuánto cuesta viajar, genera estrés que se puede trasladar a la pareja. Ni hablar si se compartirá tiempo con otros integrantes de las familias como suegros, cuñados y demás.

divorcio
El estudio de Espa&ntilde;a tambi&eacute;n comparte resultados con otros estudios realizados en Estados Unidos y otros pa&iacute;ses de Europa.

El estudio de España también comparte resultados con otros estudios realizados en Estados Unidos y otros países de Europa.

Finalmente, la vuelta a la rutina funciona como catalizador para la separación. Muchos esperan el inicio de las obligaciones escolares o laborales para los trámites, sobre todo cuando hay niños presentes. Psicológicamente, las personas aprovechan la vuelta a la normalidad para reorganizar sus vidas.

Archivado en

Notas Relacionadas