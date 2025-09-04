Israel controla el 40% de Gaza y promete acentuar su ofensiva de ocupación

El portavoz militar de Israel , Effie Defrin, declaró el jueves que las fuerzas israelíes controlan cerca del 40 por ciento de la Ciudad de Gaza y que “expandirán e intensificarán” la ofensiva en los próximos días para tomar el mayor centro urbano del enclave.

Defrin indicó en una sesión informativa que, como parte del asalto, que según él comenzó “en las últimas semanas”, decenas de miles de reservistas se han movilizado para unirse a las fuerzas regulares que actualmente maniobran en el barrio de Zeitoun, al sureste de la ciudad, y en Sheikh Radwan, al norte.

“Hamás se enfrentará a toda la fuerza de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en la Ciudad de Gaza”, declaró Defrin. “Incrementaremos la presión sobre Hamás hasta su derrota”.

Defrin mostró imágenes aéreas de la explosión de varios bloques, lo que, según él, supuso la destrucción de la infraestructura subterránea en Zeitoun.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazara la oferta de Hamás de buscar un “acuerdo integral” para poner fin a la guerra y asegurar la liberación de los rehenes, calificándola de “manipulación”.

El nuevo asalto israelí a la ciudad de Gaza, ya devastada por casi dos años de intensos ataques, generó condenas por su impacto en la población civil.

Los ataques israelíes han destruido gran parte de la infraestructura de la ciudad, gran parte de la población ha sido desplazada en múltiples ocasiones y las organizaciones humanitarias afirman que la hambruna se está extendiendo.

La campaña militar israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha causado la muerte de 64.232 personas y herido a otras 161.583, según informaron el jueves las autoridades sanitarias de Gaza, añadiendo que la hambruna y la desnutrición en Gaza han causado 370 muertes, entre ellas 131 niños.