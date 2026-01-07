Francia, Alemania y Polonia discutieron cómo responder si Estados Unidos decidiera invadir Groenlandia

Hace algunos años resultó impensado un escenario como el que se abrió en Europa , donde altos mandos diplomáticos de Francia , Alemania y Polonia analizaron una respuesta conjunta frente a las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia . La situación se activó ante el temor de una posible intervención de Estados Unidos en el territorio ártico, parte del Reino de Dinamarca, lo que encendió alertas sobre la estabilidad del orden de seguridad occidental.

El Gobierno de Francia informó que trabajó con aliados europeos para definir cómo reaccionar ante un eventual intento de ocupación de Groenlandia por parte de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot , confirmó que el tema se trató en una reunión con sus pares de Alemania y Polonia . En declaraciones a France Inter, afirmó: "Queremos actuar, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos".

Desde Dinamarca advirtieron que una eventual invasión o toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos —aliado dentro de la OTAN — marcó el fin de la alianza militar occidental y del sistema de seguridad construido después de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades danesas señalaron que un hecho de ese tipo alteró de manera irreversible el equilibrio internacional.

La tensión aumentó luego de que un asesor cercano a Trump sugirió que Washington estuvo dispuesto a utilizar la fuerza para quedarse con el territorio ártico. Tras esas declaraciones, líderes europeos expresaron un respaldo poco habitual a Dinamarca y a Groenlandia y remarcaron que la isla "pertenece a su pueblo". Pese a ello, horas más tarde la Casa Blanca indicó que Trump y su equipo evaluaron "una amplia gama de opciones" para adquirir Groenlandia, incluida la vía militar, que describieron como "siempre una posibilidad" .

En ese contexto, Barrot explicó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , quien le aseguró que había descartado un escenario de invasión. El canciller francés sostuvo: "Yo mismo hablé ayer por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó que ese no fue el enfoque adoptado".

Reunión clave en Europa por el futuro de Groenlandia

El interés de Trump por Groenlandia no resultó nuevo, aunque en los últimos días el tono del discurso se endureció. Tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que tropas estadounidenses desplazaron al presidente Nicolás Maduro, la retórica de la administración Trump elevó el nivel de confrontación y puso en duda la continuidad de la OTAN.

Ante este escenario, el parlamento danés celebró una sesión extraordinaria para analizar la situación. El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, junto a su par de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, impulsaron un pedido urgente de reunión con Rubio. Rasmussen expresó en redes sociales: "Nos gustaría aportar algo de matiz a la conversación. El intercambio de gritos debe ser reemplazado por un diálogo más sensato. Ahora".

Trump había afirmado que Groenlandia estaba "llena de barcos chinos y rusos" y que Dinamarca no contaba con la capacidad suficiente para defender la isla, a la que consideró vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. Tras la reunión parlamentaria, Rasmussen rechazó esa versión y aseguró que Washington presentó una imagen distorsionada de la situación real. "La imagen que se está pintando de barcos rusos y chinos dentro del fiordo de Nuuk y de enormes inversiones chinas no es correcta", afirmó.

El canciller danés sostuvo que la crisis se basó en "una lectura equivocada de lo que está arriba y lo que está abajo" y remarcó: "Estamos cuidando el reino". En la misma línea, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, refutó las acusaciones estadounidenses y señaló que su país destinó cerca de 100.000 millones de coronas danesas a capacidades de seguridad. "Hemos invertido cerca de 100.000 millones de coronas danesas en capacidades de seguridad", afirmó.

Por qué Groenlandia está en la mira

Groenlandia concentró un interés estratégico sostenido por la magnitud de sus recursos naturales y su ubicación en el Ártico. El territorio albergó importantes reservas de minerales críticos como tierras raras, uranio, hierro y zinc, insumos clave para la industria tecnológica, la transición energética y la producción militar. Además, el deshielo progresivo abrió nuevas posibilidades de exploración de hidrocarburos y facilitó el acceso a zonas antes cubiertas por hielo, lo que reforzó su valor económico y geopolítico para potencias globales como Estados Unidos.

La isla también resultó central por su posición en rutas marítimas estratégicas que conectaron el Atlántico Norte con el Ártico y el Pacífico. Esos corredores cobraron relevancia ante el creciente tránsito naval de Rusia y el interés de China en consolidar presencia comercial y científica en la región. Para Estados Unidos, el control o la influencia sobre Groenlandia se vinculó directamente con la vigilancia militar, la defensa antimisiles y la competencia geopolítica en el Ártico, una zona que se transformó en un punto clave de disputa entre las principales potencias internacionales.