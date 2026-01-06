El objetivo de los Estados Unidos sobre Groenlandia ya está clarísimo . Y no es nuevo. No es otra cosa que la América unida, del Ártico al Antártico . Groenlandia, Panamá, Canadá, Venezuela. Todo forma parte del mismo proceso. Canadá también va a caer en manos de Estados Unidos .

Hay voces muy fuertes que están diciendo que el país tiene que entrar en la Unión Europea para que lo proteja de Estados Unidos. Ya es tarde. Estados Unidos va a lograr lo que no pudo en la guerra de 1812. Groenlandia va a caer en manos de Estados Unidos. Venezuela ya cayó en manos de Estados Unidos. Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador ya están alineandose. América va a estar unida.

Este proceso comenzó el año 2022 con la Operación Militar Especial en Ucrania se desató un desafío a la hegemonía total de los Estados Unidos.

Ese desafío lo desató la reacción de Rusia, al encierro estratégico que Estados Unidos estaba realizando sobre el gigante euroasiático. El intento de tratar a Rusia como a Yugoslavia, Irak, Siria, Sudán, Libia e Irán, no prosperó. Rusia, derrotó a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Esto sumió a la OTAN en una crisis existencial.

La Unión Europea también se va a desarticular. Estados Unidos va a sellar alianzas puntuales con algunos países europeos y va a intervenirlos a todos. Lo mismo que se hacía en América Latina durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética generaba subversión y Estados Unidos organizaba golpes de Estado. Ahora Estados Unidos va a intervenir en Europa a través de los partidos patriotas.

Eso mismo hizo la Unión Europea antes. Hackeó a las naciones prohibiendo partidos nacionalistas, interviniendo elecciones, proscribiendo candidatos. En Alemania, siete candidatos del partido Alternativa por Alemania murieron en dos semanas durante la campaña electoral. Todo extraño. Muy extraño, según dicen los propios alemanes.

Esa era la intervención de Bruselas. Ahora los estadounidenses están haciendo lo mismo que hacía Bruselas. Y en esa disputa va a ganar Estados Unidos.

Tanto para Estados Unidos como para Rusia, la Unión Europea como unión política es una amenaza. Ahora, si se vuelve a formar un mercado común europeo sin unión política, no hay problema. Cero problemas.

El desafío de China y el surgimiento de la Unión Americana

Groenlandia ya está perdida para Europa. La primera ministra de Dinamarca pidió a Donald Trump que detenga sus ambiciones. Ningún país europeo la apoyó. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, ni Bruselas. Nadie dijo una palabra sobre Groenlandia.

La emergencia de China como un coloso económico, militar y sobre todo tecnológico, implica el mayor desafío existencial para Estados Unidos en sus 250 años de historia. Esta realidad lo hace sentir un pigmeo. Sólo una nación de 1.100 millones de habitantes, ocupando el 28 por ciento de la superficie de la Tierra, rodeado de océanos, puede hacer frente (no necesariamente “enfrentar”) confiado a China, India y otros gigantes que emergeran. Esa Nación es la Unión Americana.