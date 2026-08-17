Forest City, la ciudad fantasma con rascacielos vacíos que se convirtió en un refugio para estafadores

Desde la distancia, Forest City, en Malasia, parece impresa en 3D: un conjunto de bloques blancos idénticos agrupados en una costa que, por lo demás, no tiene nada de particular.

Cuando los promotores chinos lo presentaron en 2016, el megaproyecto de US$100.000 millones se promocionó como "un paraíso de ensueño para toda la humanidad": una zona financiera especial con capacidad para albergar a unos 700.000 residentes.

Sin embargo, una década después, se estima que esta isla artificial de 14 kilómetros cuadrados a las puertas de Singapur está habitada por menos del 1% de esa población estimada.

Hileras de rascacielos inquietantemente vacíos se alzan sobre calles tranquilas. Dentro de los apartamentos desocupados, las encimeras y las ventanas están cubiertas de polvo.

"En 2016 la describieron aquí como la ciudad dorada; muy, muy hermosa", dice Jason Deng, un inversor de 56 años que fue de los primeros en comprar en Forest City, pagando "mucho dinero" por cinco propiedades.

"Si hubiera sabido que no iba a resultar tan bien, no habría comprado tantos departamentos", dice ahora. "Pensaba que sería mucho, mucho mejor".

Resulta que esta ciudad solo es ideal para algunas personas, y no son precisamente las que los promotores esperaban atraer.

A mediados de julio, la policía malaya allanó dos presuntas operaciones de estafa repartidas en 32 locales en Forest City, arrestando a 335 personas e incautando bienes por valor de aproximadamente un millón de ringgit (US$245.000 dólares), incluidos 313 ordenadores, 1.557 teléfonos móviles, 17 ordenadores portátiles y 10 módems.

Según la policía, desde estos dos centros de llamadas —uno que ocupaba 27 apartamentos distribuidos en cinco plantas de una torre residencial y el otro repartido entre cinco bungalows—, redes delincuenciales que trabajan con criptomonedas llevaban a cabo estafas de inversión y amorosas dirigidas a víctimas en el extranjero.

Entre los detenidos se encuentran 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, tres malayos y cuatro birmanos. El jefe de policía de Johor, Ab Rahaman Arsad, dijo que las autoridades colaboran con Interpol para localizar al cerebro de las operaciones.

La BBC se puso en contacto con la policía de Forest City y Johor para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.

Expertos y residentes locales dijeron a la BBC que esto probablemente sea solo la punta del iceberg, y un síntoma de una industria global de estafas que se está extendiendo, evolucionando y profesionalizando.

BBC/ Gavin Butler Se pretendía que Forest City albergara a unos 700.000 residentes, pero se cree que la población actual es menos del 1% de esa cifra.

"La realidad es que muchas de estas organizaciones se parecen ahora más a corporaciones multinacionales que a una red o banda delictiva tradicional", afirma John Wojcik, analista de TRM Labs, empresa que investiga los delitos facilitados por criptomonedas.

"Cuentan con equipos de reclutamiento especializados, departamentos de informática, especialistas en blanqueo de dinero e infraestructura propia".

Las autoridades y los expertos coinciden en que las operaciones de Forest City probablemente estaban dirigidas por delincuentes que habían sido expulsados de Camboya, un centro neurálgico mundial para las estafas transnacionales.

En los últimos cinco años, este sector criminal se ha convertido en una industria multimillonaria, construida sobre el trabajo forzado de víctimas de trata abusadas que trabajan bajo la amenaza de tortura y maltratos.

Desde finales del año pasado, el gobierno camboyano ha intensificado sus esfuerzos para erradicar estas operaciones. Las autoridades estimaron recientemente que 300.000 personas abandonaron el país en pocos meses, a medida que se intensificaban las redadas en complejos industriales.

Pero estas ramificaciones malayas no parecen haber sido "grupos" fraudulentos en el sentido tradicional.

En comparación con los complejos amurallados más tristemente célebres de lugares como Sihanoukville o las zonas fronterizas de Myanmar, los supuestos centros de estafas en Forest City parecen casi de clase media, atendidos, según se informa, por residentes locales que viven -pared con pared- al lado de las casas de vecinos desprevenidos.

Estafas "con privacidad"

Kevin, un inquilino que también trabaja en ventas de propiedades para Forest City, cree que los estafadores siguen operando en los condominios y apartamentos que cuentan con los servicios básicos del complejo. Solicitó que se cambiara su nombre por temor a represalias.

"Sabemos lo que están haciendo", dice. "En realidad, este es un problema muy común en la ciudad de Johor y en Kuala Lumpur, pero especialmente en Forest City. Forest City es muy especial".

Parte de lo que hace que Forest City sea "especial", según Kevin, Wojcik y otros, es precisamente lo que le ha granjeado tanta notoriedad: su reputación de "ciudad fantasma" semiabandonada.

"Cuando hablamos con clientes, la empresa nos enseña a decir 'ya tenemos 23.000 residentes viviendo en esta zona'", dice Kevin, pero la realidad, añade en voz baja, es que hay "menos de 5.000".

Según él, esa es la razón por la que los estafadores han elegido Forest City para establecerse.

"Tienen su privacidad... Aquí no viene nadie."

BBC/ Gavin Butler El complejo se encuentra en el extremo sur de Malasia, a menos de cinco kilómetros de Singapur.

Existen varios factores que precipitaron lo que muchos consideran la decadencia de Forest City.

Impulsado por Country Garden, una de las mayores promotoras inmobiliarias de China, y Danga 88, una empresa privada controlada por el sultán malayo Ibrahim Iskandar, el proyecto se concibió inicialmente como una metrópolis ecológica para clientes chinos adinerados, y contaría con un hotel de lujo, un campo de golf y un parque acuático.

Se preveía una gran demanda de las oficinas y apartamentos frente al mar de esta ciudad con estilo de resort.

Pero el peso combinado de la pandemia de covid, la creciente caída del mercado inmobiliario chino y las restricciones a los límites de endeudamiento para sus ciudadanos han hundido esas ambiciones desmesuradas y prácticamente han paralizado el proyecto.

Las luces siguen encendidas, pero casi no hay nadie en casa.

Y eso parece haber convertido al complejo en una atracción para los estafadores.

"Forest City refleja las condiciones que el crimen organizado ha estado explotando durante años: una ubicación emblemática comercializada como una ciudad inteligente, prestigiosa, de lujo y con una planificación maestra, que nunca estuvo ni cerca de cumplir esa visión", dice Wojcik.

"Proyectos como este ofrecen precisamente lo que buscan estos sindicatos mafiosos: infraestructura moderna, gran cantidad de propiedades vacías y conectividad internacional, todo ello envuelto en una apariencia de actividad económica legítima para garantizar que la naturaleza criminal de lo que ocurre en su interior pase desapercibida."

Teniendo esto en cuenta, la deslumbrante fachada de Forest City evoca una metrópolis mucho más famosa situada a 1.800 kilómetros al norte: Shwe Kokko, la llamada ciudad turística en la frontera de Myanmar con Tailandia, que es uno de los centros de estafas más conocidos del mundo.

Construido por el conglomerado privado chino Yatai, Shwe Kokko se promociona como un destino vacacional seguro para los turistas chinos y un refugio para los multimillonarios.

Pero tras sus calles arboladas y villas de lujo se esconde una red de fraude, blanqueo de dinero y trata de personas.

Caballo de Troya

BBC/ Gavin Butler La sala de ventas de Forest City cuenta con un gigantesco diorama del complejo en miniatura.

A pesar de todos los obstáculos y de que solo se ha completado entre el 15 y el 20% del proyecto propuesto originalmente, Forest City sigue promocionándose como un foco de inversión inmobiliaria, innovación tecnológica y emprendimientos comerciales libres de impuestos.

Este tipo de presentación empresarial sirve como caballo de Troya para los estafadores que desean establecerse sin llamar la atención, y les permite perpetrar su fraude de manera más efectiva.

Wojcik explica que "cuando las redes de estafadores logran infiltrarse tras negocios aparentemente legítimos en desarrollos comerciales ordinarios, no solo se vuelven más difíciles de detectar y desarticular, sino que también se vuelven capaces de ejercer una gran cantidad de poder e influencia a través de las enormes ganancias que generan".

Este poder e influencia, a su vez, permiten a los estafadores profesionalizarse de otras maneras.

Aunque la trata de personas sigue siendo en gran medida la principal fuente de mano de obra de la industria de las estafas, ahora se observa una tendencia notable entre los operadores de redes delictivas a reclutar y retener a estafadores experimentados, ofreciéndoles salarios más altos y mejores condiciones laborales.

Mientras tanto, en los mismos grupos de Telegram donde se anuncian ofertas de trabajo fraudulentas, los estafadores también publican ahora currículos detallados, donde describen su experiencia en actividades ilícitas y enfatizan su gran interés por trabajar.

"Es una señal de que la industria está madurando y convirtiéndose en una empresa criminal más profesionalizada", explica Wojcik, "mientras que el abuso y la explotación siguen estando muy extendidas".

Los allanamientos en Forest City ponen de manifiesto una industria transnacional de estafas que está cambiando de tamaño y forma. Pero esta no es la primera vez que se detectan operaciones de este tipo en Malasia.

A lo largo de 2022, antes de que el sector atrajera la atención mundial, las autoridades malayas desmantelaron varios centros de estafa que operaban desde bungalows y condominios en el estado sureño de Johor, el estado norteño de Penang y la capital, Kuala Lumpur.

Si bien estas y otras importantes redadas transmitieron un mensaje de tolerancia cero hacia las organizaciones delictivas fraudulentas, Wojcik señala que Malasia sigue siendo sede de importantes redes criminales y que "cualquier señal de un resurgimiento a gran escala merece una atención especial".

BBC/ Gavin Butler Las calles tranquilas y las playas desiertas del complejo le han valido la reputación de "ciudad fantasma".

En Forest City, es posible que ya estén apareciendo esas señales.

Kevin afirma que desde hace tiempo es un "secreto a voces" que aquí se producen estafas, y que "lo único sorprendente es que la policía haya sido eficaz".

Está seguro de que hay más, pero no le preocupa la idea de que sus vecinos puedan estar estafando a la gente por cientos de miles de dólares.

"A mí me da igual", dice. "No es asunto mío... Trabajo aquí solo por el sueldo".

Otros residentes opinan lo mismo.

Phillip, cuyo nombre también hemos cambiado, se mudó a Forest City desde Singapur el año pasado, atraído por el mercado inmobiliario relativamente económico y la idea de obtener un mayor rendimiento de su dinero. Trabaja en el sector tecnológico y afirma estar muy centrado en el tema de la ciberseguridad.

"Sí, podrían estar en la puerta de mi casa, mis vecinos podrían ser alguno de los que dirigen una de estas redes delictivas. Al fin y al cabo, da igual adónde vayas, esto va a pasar".

Afirma que no le sorprendió enterarse de los informes sobre centros de estafa en su complejo residencial. Lo que sí le ha sorprendido es que cada vez más gente se mude a Forest City.

Según él, una de las razones por las que eligió la urbanización donde vive es por la paz y la tranquilidad, pero le complace ver que está pasando de ser un "pueblo fantasma" a un lugar donde la gente parece querer estar.

"Mucha gente ha perdido dinero con estos proyectos", señala. "Pero en los últimos tres meses, se ven las luces encendidas en los condominios. Hemos pasado de uno de cada 20 (departamentos ocupados) a quizás uno de cada cinco".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC