Fatal accidente en Brasil: once muertos y 46 heridos al chocar un camión y un autobús

Un fatal accidente en la carretera BR-163, en Mato Grosso (Brasil), deja 11 fallecidos y 46 heridos tras la colisión de un camión y un bus de pasajeros.

Al menos once personas fallecieron y 46 resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido en una carretera del estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil. El siniestro, que fue una colisión frontal entre un autobús de pasajeros y un camión, se produjo la noche del viernes, según informaron fuentes del Departamento de Bomberos.

Tragedia en Brasil: la historia del accidente La tragedia tuvo lugar a la altura del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360 kilómetros de la capital del estado. El autobús, de la empresa Rio Novo, se trasladaba desde Cuiabá hasta la ciudad de Sinop, uno de los polos del agronegocio de Brasil. Según la prensa local, la carretera BR-163, una de las principales del país, presenta un historial recurrente de graves accidentes de tránsito.

De los 46 heridos, doce se encuentran en estado grave, incluido el conductor del camión. Otros 26 tienen lesiones moderadas y ocho solo sufrieron heridas leves. Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Policía Civil de Mato Grosso para determinar las responsabilidades del suceso.