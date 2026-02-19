Explotó un auto frente a la Embajada de Estados Unidos en Armenia

Un auto explotó este jueves frente a la Embajada de los Estados Unidos en Ereván, capital de Armenia , según informaron medios locales. Tras la detonación se produjo un incendio de gran magnitud en la zona, lo que obligó a desplegar equipos de emergencia.

Tras la explosión y el despliegue de un operativo masivo, se interrumpió el tránsito de manera preventiva. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre posibles víctimas.

De acuerdo con el portal Shamshyan.am, la explosión se registró en las inmediaciones del complejo diplomático americano, una de las sedes más grandes de los Estados Unidos en el extranjero. Bomberos acudieron rápidamente para controlar las llamas generadas por el vehículo incendiado, mientras efectivos policiales acordonaron el área para garantizar la seguridad.

La Policía armenia trabaja en el lugar para identificar al propietario del automóvil que explotó y determinar las causas del incidente que se sospecha que se trate de un atentado.

El tráfico en la zona fue temporalmente cortado como medida preventiva para evitar riesgos adicionales a conductores y peatones. Posteriormente, y una vez controlada la situación, se inició un operativo de peritaje para recolectar pruebas y analizar restos del vehículo.

Las autoridades no emitieron aún un comunicado oficial detallando el alcance de los daños materiales ni confirmaron si el edificio diplomático sufrió afectaciones estructurales.

La alianza clave que negocian Armenia y Estados Unidos

La explosión ocurre en un momento de actividad diplomática relevante. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, se encuentra este jueves en Washington para participar en la primera reunión de la Junta de la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Armenia, país del Cáucaso Sur y vecino de Irán, mantiene relaciones diplomáticas estratégicas con Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Ereván es considerada una de las representaciones estadounidenses más amplias en términos de infraestructura y personal, lo que refuerza su relevancia geopolítica en la región.