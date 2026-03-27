Eutanasia de Noelia Castillo: "Ella sufrió un calvario judicial que alargaron para enturbiar la situación y asustar a los médicos"

¿Quién está legitimado para impedir a una persona adulta acabar con su propia vida?

El caso de la joven Noelia Castillo , que murió este jueves en Barcelona tras recibir la eutanasia después de casi dos años de batalla judicial por la oposición de su padre, ha abierto un debate en España sobre los límites de la ley, el papel del Estado y por qué se permitió alargar su sufrimiento durante 601 días.

Los críticos de la ley de eutanasia, entre ellos la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que lideraron la causa judicial emprendida por el padre de la joven, consideran que la muerte de Noelia es un fracaso del Estado, y que su caso "evidencia un problema estructural de la legislación: la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia".

A este mensaje se han sumado formaciones políticas como el conservador Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que las entidades encargadas de proteger a Noelia "le fallaron"; o el ultraderechista Vox, para quien la solución que le dio el Estado a Noelia fue "suicidarla", según dijo Santiago Abascal, su presidente.

Sus defensores, sin embargo, critican que la judicialización del derecho de Noelia a una muerte digna, que avalaron médicos, juristas y hasta cinco instancias judiciales distintas, prolongó su padecimiento de forma cruel e innecesaria.

El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose al derecho a la eutanasia se vio "saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia", sostenía este viernes el diario El País en su editorial.

A la complejidad del caso y su mediatización se sumó el ruido de las redes sociales, que se llenaron de mentiras e imprecisiones sobre el caso, y que avivaron el debate sobre la ley de eutanasia, que entró en vigor en España en 2021.

Desde entonces, más de 2.400 personas la han solicitado, de las cuales algo más de 1.100 personas la han recibido.

Noelia Castillo Ramos padeció una infancia y adolescencia difíciles con una familia desestructurada, por lo que estuvo bajo la tutela del Estado durante años.

Sufrió abusos y agresiones sexuales, e intentó suicidarse varias veces, la última de ellas arrojándose de un quinto piso, lo que no la mató pero la dejó parapléjica y con graves secuelas físicas y psíquicas.

En 2024 solicitó que le aplicaran la eutanasia, que fue avalada por los médicos y todos los cauces legales y, tras el recurso que presentó ante los tribunales su padre, Gerónimo Castillo, por hasta cinco instancias judiciales distintas, la última de ellas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"La ley de eutanasia no es una ley de suicidio libre, es una ley muy exigente", defiende la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Loren Arseguet, en una entrevista con BBC Mundo.

BBC

¿Por qué ha creado tanto debate el caso de Noelia Castillo?

El caso ha creado debate porque es una chica joven, de 25 años, y porque, además de la lesión medular, que es la base de la aceptación de su eutanasia, ya que provoca una situación imposibilitante, como dice la ley, tiene problemas psiquiátricos.

También ha tenido mucho eco por ese calvario judicial que ha durado más de dos años, en el cual un familiar cercano, en este caso el padre, ha impugnado una eutanasia acordada. Y eso es la primera vez que pasaba.

La eutanasia, según la ley, es un derecho personalísimo y solo la persona concernida, la persona sufriente puede solicitarla. Nadie la puede solicitar en su nombre, ni un familiar muy directo ni nadie.

Lo que no estaba previsto es que un familiar directo y cercano la impugne. Y eso ha creado todo un revuelo que no se ha aclarado bien en qué medida un tercero puede impugnar una eutanasia acordada.

BBC Loren Arseguet es la presidenta federal de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

Ahí está el debate principal, quién tiene derecho a decidir sobre la vida.

El fondo de la cuestión es este: un tercero tiene derecho o no a impugnar una eutanasia.

Hasta ahora, que yo sepa, en ningún lado se ha permitido esto. La ley, por supuesto, no lo tenía previsto.

Los recursos que tiene previstos la ley es cuando se deniega una eutanasia.

En ese caso, la persona a quien se le ha denegado tiene posibilidad de recurso, primero frente a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es la que otorga o deniega en última instancia y, después, en caso de otra denegación, en un tribunal contencioso administrativo.

Entonces, ¿por qué un tribunal en Cataluña aceptó el recurso del padre, que estaba asesorado por Abogados Cristianos?

Porque no hay jurisprudencia. Es una ley muy reciente que se aprobó en marzo de 2021 y entró en vigor tres meses después, en junio de 2021.

Tiene un recorrido muy corto y no había habido casos de ese tipo. Hasta ahora no hay ninguna jurisprudencia.

Pero es notable que Abogados Cristianos haya recurrido a todas las instancias judiciales, el calvario ha durado más de año y medio para una persona a quien muchos médicos le han reconocido unánimemente un sufrimiento constante e intolerable.

Ha tenido que esperar todo este tiempo, pero todas las instancias judiciales han reconocido que tenía capacidad para solicitar la eutanasia y que se había seguido lo que exige la ley, que allí no se ponía nada en duda, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Abogados Cristianos no retroceden ante nada. Yo creo que sabían que lo iban a perder a la larga. Pero querían agitar y enturbiar la situación al máximo y, sobre todo, yo creo que también hay una maniobra para asustar a los médicos, crear inquietud no social alrededor de la eutanasia.

La propia Noelia denunció el acoso de ciertos grupos religiosos que se oponían a su eutanasia.

Exacto, eso lo ha contado ella, efectivamente, y el acoso llegó hasta el último minuto de su vida, ya que se plantaron delante del hospital con rezos y velas.

Es absolutamente impresentable.

Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images Un grupo de personas con velas, rosarios y pancartas en contra de la eutanasia se congregaron el jueves frente al hospital barcelonés en el que falleció Noelia Castillo.

¿Se agravó el problema de Noelia por la mediatización de su caso?

Claro, es que el caso de Noelia está mediatizado desde el principio y se han cuidado muy mucho de mediatizarlo al máximo.

Y allí han intervenido las redes sociales y un periodismo bastante amarillista.

Se presenta de repente a Noelia como una pobre chica que sí que podría vivir pero que la sociedad no hace nada para apoyarla, y no se presentan todos los datos alrededor del caso.

No se puede jugar con las emociones y con los sentimientos en vez de intentar razonar lo que ha pasado.

Y lo que ha pasado es que es una chica que ha tenido una vida espantosa, que después de una tentativa de suicidio tirándose de un quinto piso termina parapléjica con una lesión medular.

En los tribunales siempre ha defendido que tiene unos dolores espantosos y que para ella la vida no tiene sentido. Y lo decía, "simplemente es que no puedo más".

El procedimiento de la ley es muy exigente. No es que alguien llega a un médico, dice "no puedo más" y se le da un producto letal. Está muy lejos de esto.

Es una ley extremadamente garantista con unos protocolos muy claros que requieren 35 o 40 días de tramitación.

Al paciente lo evalúan dos médicos distintos y luego se eleva el caso a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, que es un órgano administrativo formado por juristas y por médicos.

Si se aprueba, el paciente fija la fecha con su médico. Si la decisión es negativa, entonces el solicitante puede recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo.

El caso de Noelia mezclaba sufrimiento físico y psíquico. ¿Es más complejo evaluar el padecimiento psíquico para otorgar la eutanasia?

Es que se está jugando con una percepción falsa de lo que es la enfermedad mental, que la mayoría de la gente asocia con una imposibilidad de tomar decisiones.

Pero Noelia ha sido examinada por varios neurólogos y psiquiatras y todos han reconocido su capacidad de decisión.

Y en el caso de Noelia, el hecho de que sea muy joven, 25 años, que haya enfermedad física -había lesión medular-, pero que haya también trastorno psíquico, hace que el caso fuera particularmente complejo.

Una de las razones que alegaba Abogados Cristianos para paralizar el proceso era que no se hubiera obligado a Noelia a seguir un tratamiento psicológico antes de tomar la decisión de recibir la eutanasia.

Yo no sé qué datos manejan o si son honestos con esos datos.

Lo que yo sé es que ha estado examinada por varios neurólogos y por psiquiatra.

Y yo creo que hay un momento también en la enfermedad mental en el que hay que saber decir "ya no sabemos qué hacer, no tenemos nada que proponer al paciente que realmente vaya a cambiarle su calidad de vida". Y eso en psiquiatría es muy difícil de determinar.

Pero Noelia realmente ha sido evaluada por muchísimos médicos competentes que consideraron que efectivamente era un dolor intolerable y que no se podía remediar.

Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue la última instancia que le dio la razón a Noelia Castillo.

Su caso ha desatado un gran ruido en las redes sociales, donde se han difundido muchas imprecisiones sobre sus circunstancias.

Se ha dicho que la sociedad intenta solucionar sus problemas sociales ofreciendo la eutanasia a las personas vulnerables para ahorrarse gastos sociales, sanitarios, etcétera.

Esto es una mentira. Hay muy poca gente que sea realmente vulnerable socialmente que pida la eutanasia.

Todos los informes y los estudios -en España no los hay porque la ley es demasiado reciente- de la ley de Oregón (EE.UU), de la ley de Canadá, tienden a mostrar que la gente que solicita la eutanasia fundamentalmente son personas acomodadas con un nivel educativo alto.

En el caso de Noelia, efectivamente, es un caso social. Es una familia desestructurada, es una infancia donde pasa de la madre al padre en condiciones espantosas. Luego hay problemas de violación grupal.

Pero si centras todo el razonamiento en esto, te olvidas de que es una persona que llega con una lesión medular que le impide llevar una vida normal, que tiene que ser sondada cada 6 horas, que te dice "es que no puedo más de dolores, no puedo más en mi mundo interior, no le encuentro ningún significado a mi vida".

Y esto es lo que han analizado todos los médicos.

Por culpa de Abogados Cristianos, esta pobre chica ha sufrido un calvario judicial que ha durado algo más de 600 días y todas las instancias judiciales han reconocido que cumplía las condiciones de la ley, que se ha hecho por respeto a las personas hasta el final de su vida.

¿Qué crees que ha fallado aquí para que se haya prolongado tanto el sufrimiento de Noelia?

Lo que ha fallado es que no se pueda tratar esto con procedimientos de urgencia.

La justicia no ha podido aplicar procedimiento de urgencia en un caso así, cuando lo primero que se ha reconocido es que hay un sufrimiento constante e intolerable.

Eso no se entiende, 600 días impuestos de sufrimiento constante e intolerable simplemente es una barbaridad.

Pero después hay un problema de fondo, que es la legitimación de una tercera persona para impugnar una eutanasia. En el caso de Noelia, su padre ha impugnado una eutanasia aceptada.

Ese problema se ha llevado al Tribunal Supremo, que ha aceptado un recurso presentado por el gobierno catalán con el objetivo de que se cree jurisprudencia.

El Tribunal Supremo va a dirimir ahora si un tercero puede estar legitimado a recurrir una eutanasia aceptada, y esto va a ser muy importante.

BBC

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FUENTE: BBC