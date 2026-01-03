"Esto es profundamente preocupante y condenable": Rusia e Irán critican el ataque de EE.UU. a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro

El ataque que tropas de EE.UU. ejecutaron en la madrugada de este sábado en Venezuela , y que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, generó reacciones inmediatas en el ámbito internacional.

En la red social Truth, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que se había llevado a cabo un operativo en varios puntos del país sudamericano que condujo a la captura y salida del país de Maduro, quien ejercía como presidente de Venezuela desde 2013.

La incursión militar y la captura del mandatario, algo inédito en la historia moderna de Venezuela, fue rechazada ampliamente por los gobiernos de Irán y Rusia , que han sido cercanos a los gobiernos chavistas que han estado al frente del país en los últimos 25 años.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló este departamento en un comunicado.

Por su parte, Moscú, otro aliado histórico del actual régimen en Venezuela, también se pronunció sobre la captura de Maduro y los ataques a distintas bases militares.

"Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló en un comunicado de prensa el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Getty Images El ministro de Relaciones de Irán, Abbas Araghchi, rechazó el ataque de EE.UU. a Venezuela.

La embajada de Rusia en Caracas se refirió también al ataque e informó que su sede no se había visto afectada.

"El barrio donde se encuentra la Embajada y las zonas adyacentes no fueron atacadas", ha señalado el embajador Serguéi Melik-Bagdasárov, citado por agencias rusas.

"Desescalar los ataques"

Por su parte, el gobierno español hizo un llamado a la prudencia tras conocer la noticia de la captura y salida del país de Nicolás Maduro, tras los ataques en Caracas de esta madrugada.

El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado donde hace "un llamamiento a la desescalada y a la moderación", además de instar "a actuar siempre con respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas".

El presidente Pedro Sánchez se ofreció como posible mediador en la situación actual de Venezuela.

"España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", escribió en cuenta de X.

Getty Images La representante de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, hizo un llamado para que se desescalaran los ataques contra Venezuela.

La Unión Europea también se pronunció al respecto.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, confirmó este sábado que había hablado con el secretario de Estado de EE.UU. y con el embajador de la Unión Europea (UE) en Caracas para analizar los desarrollos en el terreno en Venezuela.

"La UE sigue de cerca lo que ocurre en el país", ha asegurado Kallas a varios medios europeos.

"La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", añadió la funcionaria europea.

