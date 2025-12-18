Estafaron a un argentino en Río de Janeiro con el "golpe de la maquinita": qué es y cómo evitar que te roben

Un turista argentino de 41 años, que actualmente vive en Países Bajos , fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro , Brasil , luego de caer en la modalidad conocida como “ golpe de la maquinita ”, una práctica delictiva frecuente en zonas turísticas.

El hecho ocurrió el lunes en el tradicional Posto 9 de la playa de Ipanema , cuando el visitante se encontraba disfrutando de la jornada. Según denunció, un vendedor ambulante se le acercó para ofrecerle un paquete de cigarrillos por 55 reales.

Al momento de abonar con su tarjeta sin contacto, un segundo vendedor se aproximó y comenzó a distraerlo con una conversación. En ese breve lapso, los estafadores aprovecharon para cargar un monto muy superior al acordado, que terminó siendo de más de 19.000 reales, equivalentes a unos 3.400 dólares.

Tras concretar la operación, el turista advirtió el engaño y solicitó asistencia a los agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal. Los efectivos lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia formal por estafa, según informó el sitio g1.

Hasta el momento, no trascendió si los responsables del hecho fueron identificados o detenidos por las autoridades brasileñas, mientras la investigación continúa en curso.

Qué es el "golpe de la maquinita"

El “golpe de la maquinita” es una modalidad de estafa que se repite con frecuencia en destinos turísticos de Brasil y en otras partes del mundo. Los delincuentes aprovechan la distracción de las víctimas al pagar con tarjeta y, en lugar de ingresar el monto real, cargan cifras mucho más elevadas en el posnet o terminal de cobro. En muchos casos, la maniobra se realiza en cuestión de segundos y con la participación de un cómplice que distrae al turista.

Cómo evitar ser estafado en tus vacaciones al exterior

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan verificar siempre el importe antes de autorizar el pago, no perder de vista la tarjeta y desconfiar de situaciones que generen distracción durante la transacción.

Si se es víctima de una estafa en el exterior, se aconseja realizar la denuncia de inmediato en la dependencia policial más cercana y contactar al banco emisor de la tarjeta para intentar bloquearla o desconocer la operación lo antes posible.