Estados Unidos mata a otras seis personas de Venezuela de una presunta "narcolancha"

Estados Unidos comunica que ha matado a otros seis tripulantes de una presunta "narcolancha" de Venezuela, en un nuevo ataque en el Caribe.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la muerte de los seis tripulantes de una "narcolancha" que ha vinculado con la organización criminal de Venezuela Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche en las aguas del mar Caribe.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", ha afirmado Hegseth en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el secretario de Defensa anuncia que "seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales", en lo que se trata del primer ataque efectuado bajo la cobertura de la noche desde que EEUU comenzó esta campaña de ataques, ampliamente criticada por ONG por considerar que se trata simple y llanamente de ejecuciones a sospechosos sin debido proceso legal.

Para Estados Unidos son terroristas Hegseth recuerda que Estados Unidos, bajo gestión de Donald Trump, designó al Tren de Aragua y a sus integrantes como "terroristas", término que emplea para confirmar la muerte de todos los ocupantes antes de asegurar que tratará a todos estos "narcoterroristas" como si pertenecieran a la red terrorista internacional Al Qaeda.

Trump ha optado por no dar mayores detalles. Foto: Dpa. En Estados Unidos, Donald Trump promueve estos ataques en el mar Caribe y también en el Pacífico. Foto: Dpa. DPA "De día o de noche, mapearemos vuestras redes, rastrearemos a vuestra gente, os cazaremos y os mataremos", ha concluido Hegseth.