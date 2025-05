Estados Unidos deja en claro que no aceptará a Ucrania dentro de la OTAN

Keith Kellogg, el enviado para Ucrania del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha afirmado que las preocupaciones de Rusia en torno a una posible expansión de la OTAN hacia el flanco oriental es "justa" y ha reiterado que Washington considera que la entrada de Ucrania en la Alianza "no está sobre la mesa".

"Es una preocupación justa", ha dicho Kellogg durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense ABC. "Ya hemos dicho que, para nosotros, la entrada de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa, y no somos el único país que lo dice", ha manifestado, en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar un acuerdo de paz entre ambas partes.

"Puedo probablemente decir otros cuatro países de la OTAN (que no quieren considerar la entrada de Kiev) y son necesarios los apoyos de los 32 para entrar en la OTAN ", ha explicado, al tiempo que ha confirmado que "este es uno de los asuntos que Rusia planteará" como condición para cualquier diálogo de paz.

Asimismo, ha desvelado que Moscú "no sólo se refiere a Ucrania , sino también a Georgia y Moldavia", ante las "preocupaciones de seguridad" que supondría esta situación para Rusia, si bien ha hecho hincapié en que cualquier decisión por parte de Estados Unidos sobre una expansión de la OTAN estaría en manos de Trump, dado que "es una decisión presidencial".

"Es una guerra a un nivel de fuerza industrial", ha advertido, antes de recordar que "la Unión Soviética abandonó Afganistán tras perder 18.000 personas" y que Estados Unidos "se fue de Vietnam tras perder poco más de 60.000". Por ello, ha insistido que una paz va "en interés" de Rusia, dado que "los niveles de víctimas son bastante elevados entre sus soldados".

La OTAN, fuerza bélica más poderosa del mundo. Foto: Nato. La OTAN es la fuerza bélica más poderosa del planeta. Foto: Nato.

"Frustración" en el marco de la OTAN

En este sentido, ha acusado a Rusia de violar las Convenciones de Ginebra con sus ataques contra objetivos civiles y ha alertado de que sería "un grave error" que algunas de las partes "subestimara" a Trump o "ponerle en una posición en la que piense que está siendo utilizado".

Kellogg ha desvelado que el mandatario estadounidense está "frustrado" por el hecho de que las autoridades rusas han mostrado "un nivel de irracionalidad" en las demandas de cara a iniciar los contactos, incluidas varias de sus condiciones previas a Ucrania de cara a lograr un acuerdo de paz, rechazadas de plano por Kiev, como el ingreso ucraniano a la OTAN.

"No estamos hablando de que nos pidan que les devolvamos Alaska. Estamos diciendo que hay ciertas cosas a las que hay que llegar. Hay discusiones razonables, ya sea la pertenencia a la OTAN o cómo quedará el territorio en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, donde Rusia tiene tropas", ha explicado.

"Esas son las cosas que vamos a hablar la semana que viene cuando estemos en Estambul", ha destacado, al tiempo que ha pedido a Ucrania que no falte al encuentro, después de que Kiev haya amenazado con no acudir en caso de que Rusia no publique previamente su "memorando" con peticiones de cara a un arreglo diplomático.

De esta forma, ha argüido que "hay que contar con lo que se recibe de los rusos y lo que tienen los ucranianos" para "intentar mezclar" estos conceptos para derteminar "qué puntos son negociables y qué puntos no son negociables". "Veamos a dónde llegamos y luego tendremos las discusiones la semana que viene en Estambul", ha señalado Kellogg, quien ha confirmado que en la reunión estarán presentes "asesores de seguridad de Alemania, Francia y Reino Unido".

Postura de Europa sobre Ucrania

Kellogg ha hecho además referencia a unas declaraciones del enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, quien dijo que "no considera que (Putin) quiera tomar toda Europa" y ha subrayado que "es mejor hablar" con los países europeos para entender su punto de vista.

"Ellos ven el mundo de una forma un poco diferente. Ellos viven en ese barrio, y es un barrio duro. Ellos creen que están en una situación de riesgo", ha argumentado, antes de confirmar que entre los países que se sienten "amenazados" por la situación y las intenciones de Rusia figura Finlandia.

Keith Kellogg.jpg Keith Kellogg ha fijado la postura de Estados Unidos. Foto: EFE

"Hay que tener mucho cuidado al decir cosas sobre la expansión, dado que creo que el motivo por el que Estados Unidos debe estar involucrado es por una posible escalada. Cuando el asesino del archiduque Francisco Fernando de Austria lo mató no pensó que iba a desatar la Primera Guerra Mundial", ha subrayado.

Por ello, ha afirmado que "existe una escalera de recrudecimiento". "Es mejor saber cuándo hay que bajarse de ella", ha aconsejado Kellogg, quien ha dicho que Trump podría abandonar sus esfuerzos de mediación "si cree que está siendo utilizado y que no hay esperanza de lograr progresos".

"Eso me preocupa", ha reconocido, antes de hacer hincapié en que las consecuencias no serían únicamente sentidas en Ucrania, si no "a nivel global". "Hay una situación diferente respecto a la del primer mandato de Trump, cuando Rusia, China, Irán y Corea del Norte eran independientes. Ahora están unidos y tienen tratados, de alianza e incluso de defensa", ha sostenido.

"Debido a ello, el nivel de riesgo puede aumentar si no se tiene cuidado, porque pueden pasar cosas malas y entonces están en modo respuesta", ha puntualizado, antes de resaltar que el acuerdo entre Moscú y Pyongyang forzaría a Rusia a enviar tropas a la península de Corea si estalla una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur.

De esta forma, ha incidido en que "si Corea del Sur y Corea del Norte se enzarzan en un combate, Rusia está ahí". "Obligado por tratado a entregar tropas. Podrían verse tropas rusas en el campo de batalla en la península de Corea. ¿Alguien quiere verse ahí? No creo que nadie quiera", ha reiterado.

"Es una de esas situaciones en las que hay que preguntarse dónde se empieza. A eso me refiero con la escalera de recrudecimiento. ¿Cómo te bajas si estás arriba? Por eso quieres que la gente sea razonable y que lo piensen bien", ha explicado Kellogg, antes de ahondar en que Trump es informado por sus asesores sobre los "niveles de riesgo".

Dpa.