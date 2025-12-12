Estados Unidos confiesa que se quedará con el petróleo del buque de Venezuela

Estados Unidos afirma que "pretende incautar el petróleo" del buque de Venezuela intervenido frente a las costas de ese país sudamericano.

Estados Unidos ha afirmado este jueves que "Estados Unidos pretende incautar el petróleo" del buque intervenido en la víspera frente a las costas de Venezuela en una operación conjunta del FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono y rechazada por Venezuela.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos pretende incautar el petróleo", ha declarado en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha señalado que "existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo y se seguirá dicho proceso".

Con todo, ha asegurado que "el petróleo es un tema aparte" y que "el buque se encuentra actualmente en un proceso de decomiso". "Estados Unidos cuenta con un equipo de investigación completo sobre el terreno en el buque", ha señalado, antes de informar de que "las personas a bordo están siendo entrevistadas y se está incautando cualquier evidencia relevante".

¿Estados Unidos tras el petróleo de Venezuela? La portavoz, preguntada por si la campaña de Estados Unidos en Venezuela se centra en el narcotráfico o en el petróleo, se ha ceñido a afirmar que la Administración presidida por Donald Trump "está centrada en muchas cosas en el hemisferio occidental".

"El presidente ha adoptado un nuevo enfoque (...) y hay dos cosas muy importantes para esta administración", ha explicado, precisando que éstas son "detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos" e "implementar la política de sanciones" impuestas por la propia Administración, el argumento con el que ha justificado la incautación del petrolero.