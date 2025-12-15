Estados Unidos condena la "agresión" de China contra pescadores de Filipinas

Las autoridades de Estados Unidos han condenado la "agresión" de la Guardia Costera de China contra barcos pesqueros de Filipinas en aguas en disputa del mar de China Meridional, donde tres pescadores filipinos han resultado heridos por acciones de cañones de agua.

"Condenamos el uso de los cañones de agua por parte de China cerca del Sabina Shoal. Estas acciones agresivas ponen en peligro la vida de los pescadores filipinos, que buscan obtener su sustento", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

Así, ha mostrado su apoyo a "los aliados filipinos a medida que confrontan las acciones de China y las tácticas cada vez más peligrosas que usa contra sus vecinos, lo que socava la estabilidad regional".

Las disputadas aguas del mar de la China Meridional fueron el sábado escenario de un nuevo conflicto entre barcos de China y Filipinas, unas acciones que se han saldado con tres pescadores heridos y provocaron la reacción de Estados Unidos .

El portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, Jay Tarriela, informó entonces de que el incidente tuvo lugar cuando una veintena de barcos pesqueros filipinos se encontraban "faenando dentro de la legalidad" en torno a las aguas del bajío de Escola (como lo llama Filipinas, Xianbin Jiao para China).

Tarriela aseguró que estas embarcaciones fueron "acosadas" por dos barcos de la Guardia Costera china que comenzaron a disparar sus cañones de agua contra los pescadores.

Tensión geopolítica

El mar de China Meridional, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. China ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas. Dpa