Estados Unidos asegura haber arrestado a más de 4.000 inmigrantes durante operativos en Mineápolis

La Casa Blanca destacó los arrestos de inmigrantes en el "Operativo Metro". Hubo protestas por abusos en Mineápolis y se anunció el retiro parcial de agentes.

La administración de Estados Unidos informó este miércoles que más de 4.000 inmigrantes fueron arrestados durante una serie de operativos federales realizados en la ciudad de Mineápolis.

La administración de Estados Unidos informó este miércoles que más de 4.000 inmigrantes fueron arrestados durante una serie de operativos federales realizados en la ciudad de Mineápolis, en el marco de la denominada “Operación Metro”, impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Según datos difundidos por la Casa Blanca, entre los detenidos hay personas con condenas por delitos considerados graves, como homicidio, violación, robo y tráfico de estupefacientes, además de presuntos integrantes de pandillas y otros señalados como una amenaza para la seguridad pública.

Los procedimientos estuvieron a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con apoyo de la Patrulla Fronteriza y fuerzas locales, y forman parte de un despliegue iniciado a mediados de 2025. El comunicado oficial, firmado por la vocera presidencial Karoline Leavitt, calificó el resultado como un “logro sin precedentes”.

Operativo contra los inmigrantes Desde la Casa Blanca sostuvieron que el operativo justificó el envío de más de 3.000 agentes federales a la ciudad, donde en enero murieron dos ciudadanos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, tras recibir disparos de oficiales en dos procedimientos distintos, hechos que generaron fuerte repercusión social.

En paralelo, el denominado “zar de la frontera” del Gobierno estadounidense, Tom Homan, anunció el retiro de unos 700 agentes migratorios del estado de Minnesota y de Mineápolis, al destacar la “colaboración inédita” de las autoridades locales. Según explicó, la medida responde a la necesidad de reducir la presencia federal en un contexto que consideró “más seguro”.