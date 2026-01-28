Tensión en Mineápolis: un hombre le arrojó líquido a una congresista en pleno acto

Un hombre arrojó un líquido a la congresista demócrata de origen somalí Ilhan Omar durante un acto en Mineápolis , Minnesota, este martes, lo que generó momentos de conmoción entre los asistentes. El sujeto fue arrestado en el lugar, mientras que la legisladora, que no sufrió daños aparentes, decidió continuar con su intervención pública.

Omar se encontraba ofreciendo un discurso crítico sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis cuando un individuo sentado entre el público se levantó de manera repentina y la atacó. El episodio fue captado en video y difundido posteriormente.

Según esas imágenes, el hombre utilizó una jeringa para disparar un líquido hacia el torso de la congresista y luego se acercó señalándola con la mano, hasta que un integrante del equipo de seguridad se abalanzó sobre él y logró reducirlo.

De acuerdo con medios locales, que citaron declaraciones del equipo de Omar , la sustancia tenía un “fuerte olor” y posiblemente era vinagre. Tras el incidente, la oficina de la legisladora informó en X que ella se encontraba “bien” y que el “agitador” había quedado en “custodia” de las autoridades.

Por su parte, la Policía de Mineápolis indicó a NBC que el sospechoso fue ingresado en una cárcel del condado de Hennepin bajo sospecha de agresión en tercer grado.

El contexto político del ataque

En el momento de la agresión, Omar reclamaba la abolición del ICE y la “dimisión o destitución” de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como han exigido otros demócratas tras la muerte de dos manifestantes por disparos de agentes federales en enero.

La congresista es una de las voces más críticas dentro del Partido Demócrata en materia migratoria y derechos civiles, lo que la ha convertido en una figura recurrente de controversias políticas.

El mensaje de Omar tras el incidente

Después de que el agresor fuera reducido, se escucharon expresiones de preocupación entre el público, mientras Omar hacía señas de que deseaba continuar con su discurso. “Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya”, se la oyó decir entre aplausos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IlhanMN/status/2016333960939262423&partner=&hide_thread=false I’m ok. I’m a survivor so this small agitator isn’t going to intimidate me from doing my work.



I don’t let bullies win.



Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026

Minutos más tarde, desde el podio, añadió: “Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minnesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen”. La congresista musulmana y de origen somalí ha sido blanco frecuente de ataques del expresidente Donald Trump, quien incluso la había criticado públicamente en las horas previas al incidente.