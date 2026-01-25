"Muchos de nuestros valores como nación están bajo ataque": la indignación de Barack y Michelle Obama por el asesinato a disparos de Alex Pretti en Mineápolis

Así describieron el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle el asesinato a disparos de Alex Pretti por parte de un grupo de agentes federales de migración de EE.UU., ocurrido este sábado en la ciudad de Mineápolis .

En un comunicado conjunto, la pareja afirmó que el tiroteo "debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar su partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque".

Los demócratas también señalaron que, aunque las fuerzas de seguridad tienen un trabajo complicado, la ciudadanía espera que actúen en cumplimiento de la ley y en coordinación con las autoridades estatales para garantizar la seguridad.

"Desde hace semanas, personas en todo el país han expresado con razón su indignación ante el espectáculo de reclutas enmascarados de ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, hostigar, provocar y poner en peligro a los residentes de una ciudad estadounidense", señala el texto publicado en X.

Asimismo, describieron las tácticas de ICE, así como de la Patrulla Fronteriza y otros cuerpos de seguridad federales, como "bochornosas, al margen de la ley y crueles", que resultaron "en el asesinato a disparos de dos estadounidenses".

Además del incidente en el que murió Pretti, los Obama hacen referencia a la muerte de Renee Good, una mujer que también fue asesinada de un disparo por un agente de migración en Mineápolis a principios de este mes.

Ambos incidentes ocurrieron en medio de protestas contra las redadas a migrantes impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Durante las manifestaciones se han registrado enfrentamientos entre agentes federales y ciudadanos.

En las últimas horas se han reportado protestas en otras ciudades del país, como Nueva York, San Francisco y Boston.

En el parte de prensa, los Obama señalan que la administración Trump "parece ansiosa por intensificar la situación" y ha intentado justificar los disparos contra Pretti y Renee Good sin "ninguna investigación seria, y de manera que parece ser contradecida por las pruebas en video".

Funcionarios estatales y federales ofrecen versiones contradictorias sobre los momentos previos a la muerte de Pretti.

Getty Images En Mineápolis se congregaron para realizar una vigilia por la muerte de Alex Pretti en medio de las protestas contra las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que un agente realizó "disparos defensivos" después de que Pretti "reaccionara violentamente". Sin embargo, los videos que circulan en redes sociales sobre el incidente no confirman esta versión.

Tim Walz, gobernador de Minesota, quien ha pedido a Trump que retire a los agentes federales de su estado, asegura que los relatos de las autoridades federales son "disparates" y "mentiras".

Pretti, ciudadano estadounidense y enfermero, ha sido descrito por sus padres como un "alma bondadosa"; ellos piden conocer la "verdad" sobre su hijo.

En los videos del incidente no se ve a Pretti con un arma en la mano. Antes de ser lanzado al suelo por un grupo de agentes, grababa con su celular una intervención policial a otra persona. Una vez en el suelo, y antes de ser abatido, fue inmovilizado y golpeado por lo que parecen ser agentes federales.

Los Obama concluyeron su comunicado pidiendo al gobierno federal: "Esto tiene que parar".

BBC

FUENTE: BBC