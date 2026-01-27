"Esto es aterrador": la conmoción de los residentes de Mineápolis tras la segunda muerte de un manifestante a manos de agentes federales

En la iglesia bautista Calvary de Mineápolis , en Estados Unidos , las puertas se abrían y cerraban constantemente mientras los vecinos buscaban refugio del frío intenso este domingo.

El edificio, de 140 años de antigüedad, se encuentra a pocas cuadras de donde agentes federales de inmigración mataron a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, durante un enfrentamiento el sábado por la mañana.

Tras el tiroteo, que marcó la segunda vez en menos de un mes que un ciudadano estadounidense muere a manos de agentes en la ciudad, la iglesia se ha convertido en lo que los lugareños describen como un refugio ante la agitación e incertidumbre que se viven en el exterior.

No hubo servicio religioso el domingo. En cambio, voluntarios y personal de la iglesia, como Ann Hotz, que trabaja en la guardería de la iglesia, repartieron café, bocadillos y guantes a quienes se acercaban.

Algunos se dirigían a depositar flores en un sitio improvisado en memoria de Pretti, mientras que otros pasaban de camino a casa después de participar en protestas contra la operación federal de control de inmigración que lleva semanas en la ciudad.

"Ayer me derrumbé", dijo Hotz a la BBC mientras ayudaba a trasladar botellas de agua al exterior.

"Hoy estoy aquí para apoyar a mi comunidad y ayudar a nuestros vecinos mientras recuerdan a Alex y guardan luto por él", continuó.

"Pero tengo que decir que los voluntarios están muy cansados (...) Esto es agotador, así que necesitamos que haya un cambio", reflexionó.

"Así es como es EE.UU. ahora", dijo Dean Caldwell-Tautges, administrador de la iglesia, refiriéndose a las acciones de los agentes federales de inmigración en su ciudad natal en las últimas semanas.

Caldwell-Tautges, quien estaba repartiendo silbatos -que se han utilizado para alertar a la gente sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)-, dijo que apoyar a la comunidad de esta manera es "lo que corresponde hacer según los principios cristianos".

Mineápolis en el centro del debate

La ciudad de Mineápolis se encuentra ahora, por segunda vez este mes, en el centro del debate nacional sobre inmigración.

El 7 de enero, un agente de ICE mató a tiros a Renee Nicole Good, otra residente de Minesota.

Los videos de ambos tiroteos se difundieron rápidamente en las redes sociales, lo que provocó airadas protestas de quienes exigen el fin de la operación de control de la inmigración que ha desplegado a miles de agentes en las calles de la ciudad.

Getty Images En la ciudad se han erigido varios sitios en memoria de Alex Pretti.

Trump ordenó el despliegue de los agentes en este estado gobernado por los demócratas en diciembre, y prometió una deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

La represión contra la inmigración irregular fue un eje central de su exitosa campaña de reelección y cuenta con el apoyo de gran parte de sus votantes.

El gobierno nacional ha descrito la operación en Mineápolis como una iniciativa de seguridad pública destinada a deportar a delincuentes que se encuentran ilegalmente en EE.UU.

Los críticos advierten que también están siendo detenidos inmigrantes sin antecedentes penales y ciudadanos estadounidenses.

Trump elogió el trabajo de los agentes en una entrevista con el Wall Street Journal publicada el domingo y sugirió que la operación terminaría en algún momento, aunque no especificó cuándo.

"En algún momento nos iremos", dijo Trump. "Han hecho un trabajo fenomenal", añadió.

El gobernador del estado, Tim Walz, instó al presidente a retirar a los agentes de inmediato.

"Creemos que Trump debe retirar a sus 3.000 agentes sin entrenamiento de Minesota antes de que maten a otro estadounidense en la calle", declaró el domingo.

Otros funcionarios estatales y locales se han hecho eco de la opinión de Walz.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que el sábado los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti, quien supuestamente portaba una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.

Testigos presenciales, funcionarios locales y la familia de la víctima han refutado esta versión y señalaron que Pretti tenía un teléfono en la mano, no un arma. Videos analizados por el equipo de BBC Verify parecen sustentar esta versión.

Sus padres, por su parte, han acusado a la administración de difundir "mentiras repugnantes" sobre lo sucedido.

Varias vigilias se celebraron el fin de semana en la ciudad, donde los residentes se reunieron para recordar y honrar la vida de Pretti.

"Dejen de matarnos"

En el lugar donde lo mataron, en el sur de Mineápolis, cerca de la iglesia bautista Calvary, los vecinos se congregaron a todas horas para depositar flores y encender velas en su memoria.

Un cartel, escrito con pintura roja y dirigido a los agentes federales, decía: "Dejen de matarnos".

Pege Miller, de 69 años y residente de Mineápolis de toda la vida, se encontraba entre los que se reunieron el domingo por la tarde para protestar contra ICE y rendir homenaje a Pretti.

"Estoy cansada de protestar", aseguró. "No podemos comprender cómo está sucediendo esto. ¿Por qué permitimos que esto ocurra?".

"Estamos en vilo", añadió, "no sabemos qué va a pasar después".

BBC "No entiendo cómo pueden llegar y empezar a secuestrar gente así como así", cuestionó Felix Johnson.

Cientos de personas se congregaron en una protesta espontánea en el centro de la ciudad el domingo por la tarde.

Muchos de los presentes expresaron enojo y tristeza por el operativo de inmigración.

Los manifestantes corearon repetidamente: "Se acabó la amabilidad de Minesota, Mineápolis se rebelará".

Entre ellos estaba Felix Johnson, quien dijo que protestó por primera vez en su vida hace unas semanas, tras ver un video que parecía mostrar a una niña de cuatro años abandonada en un auto después de que su padre fuera detenido por ICE.

Johnson sostenía un cartel que decía "Fuera ICE", mientras que decenas de otros carteles entre la multitud contenían insultos dirigidos a los funcionarios de inmigración.

"No entiendo cómo pueden llegar y empezar a llevarse a personas que son ciudadanos y tratarlas como si fueran animales", dijo Johnson.

Pocos habitantes de Minesota con los que habló la BBC dijeron que apoyaban las operaciones de ICE, pero varias encuestas sugieren que aproximadamente la mitad de los votantes apoyan los esfuerzos de Trump para deportar a quienes viven en EE.UU. de forma ilegal.

Otras encuestas indican que los votantes están divididos sobre la forma en que Trump está llevando a cabo esta represión contra los inmigrantes indocumentados.

Una encuesta realizada por Politico poco después de la muerte de Renee Good este mes sugirió que aproximadamente la mitad de los estadounidenses consideraban que la campaña de deportación masiva era demasiado agresiva.

En la protesta en el centro de Mineápolis el domingo, un hombre sostenía un cartel que decía "Veteranos contra ICE".

"Me uní [al ejército] para servir a un país que, si bien nunca fue perfecto, era un país que estaba mejorando, que estaba creciendo", dijo.

"Me uní para apoyar los principios de libertad de este país y lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario. Esto no promueve la libertad. Esto es aterrador".

