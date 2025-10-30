Estados Unidos anima a los mercados a apoyar "con entusiasmo" a Argentina en 2026

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent invita a los mercados a apoyar "con entusiasmo" las necesidades financieras de Argentina en 2026.

Scott Bessent y Javier Milei, presidente de Argentina, se han visto en Estados Unidos recientemente. Foto Efe

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha felicitado al presidente de Argentina, Javier Milei, por su victoria en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo y ha aprovechado para animar a los mercados a invertir en Argentina para apoyar así sus necesidades financieras de cara al 2026.

"Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo las necesidades financieras de la República para 2026", escribió en su cuenta de 'X' después de su reunión con Javier Milei en Corea del Sur.

El titular del Tesoro apuntó al voto al partido de Milei, La Libertad Avanza, de la juventud y de los sectores más pobres: "Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica".

Asimismo, aprovechó para asegurar que la política del presidente estadounidense, Donad Trump, "de paz a través del fortalecimiento económico va a transformar América Latina" y que espera volver a visitar Argentina "muy pronto".

La financiación de Estados Unidos a la Argentina En otro mensaje, Bessent confirmó que la financiación ofrecida desde Estados Unidos a Argentina "ha reportado beneficios al pueblo estadounidense": "Me complace informarles a ambos de que el puente económico argentino ha reportado beneficios al pueblo estadounidense".