Esta es la lista de los principales nominados a los Oscar 2026: ¿está tu película favorita entre las elegidas?
Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron este jueves los nominados en las 24 categorías, siendo la gran favorita la película Sinners ("Pecadores"), del director Ryan Coogler.
Con un récord histórico de 16 nominaciones, entre ellas a mejor película, el thriller sobrenatural Sinners (Pecadores) se ha convertido en la gran favorita de la los premios Oscar de este año.
Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron este jueves los nominados en las 24 categorías, que encabeza la cinta de vampiros del director Ryan Coogler, nominada, entre otras, a mejor película, mejor director y mejor actor. Le siguió One Battle After Another ("Una baltalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, con 13.
La ceremonia de la 98ª edición de los reconocimientos otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el 15 de marzo.
Ese día, el comediante estadounidense Conan O'Brien volverá a presentar a los ganadores en el teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos).
A continuación, la lista de los principales nominados a los Oscar 2026.
Lista de nominaciones
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ("Marty supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- O Agente Secreto ("El agente secreto")
- Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Sinners ("Pecadores")
- Train Dreams - ("Sueños de Trenes")
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te patearía")
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet - Marty Supreme ("Marty Supremo")
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")
- Wagner Moura - O Agente Secreto ("El agente secreto")
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")
- Wunmi Mosaku - Sinners ("Pecadores")
- Teyana Taylor - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners ("Pecadores")
- Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Mejor dirección:
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme ("Marty supremo")
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Joachim Trier - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Ryan Coogler - Sinners ("Pecadores")
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident - ("Un simple accidente")
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- Sentimental Value - ("Valor sentimental")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Train Dreams - ("Sueños de Trenes")
Mejor canción original:
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
- I Lied to You - Sinners ("Pecadores")
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
- Train Dreams - Train Dreams ("Sueños de Trenes")
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto ("El agente secreto") - Brasil
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente") - Francia
- Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega
- "Sirat: Trance en el desierto" - España
- The Voice of Hind Rajab - ("La voz de Hind Rajab") - Túnez
